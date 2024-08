Olimpíada de Matemática: 16,5 mil estudantes de SP farão provas para vaga em competição

Mais de 16 mil alunos medalhistas de ouro da Olimpíada de Matemática das Escolas Estaduais de São Paulo participam de uma prova classificatória para garantir vaga na Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM). A avaliação será aplicada nesta quarta-feira (07) pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP). O objetivo é chegar a 225 estudantes que representarão a rede estadual na competição nacional.

A avaliação será aplicada durante o horário de aulas. Os primeiros colocados serão premiados com medalhas de ouro, prata e bronze. Com base nesse resultado, os medalhistas de ouro serão beneficiados com aulas online, ministradas por especialistas em Olimpíada Brasileira de Matemática.

“Dos 1.935 alunos premiados, 225 serão medalhistas de ouro, que receberão o convite para fazer a Olimpíada Brasileira de Matemática. Sendo que, entre agosto e outubro, será oferecido um treinamento para essa mesma OBM. As aulas da plataforma acontecerão no contraturno e estarão disponíveis para os nossos alunos de ouro, mas também os alunos de prata e bronze”, explica o coordenador de olimpíadas da Educação, Roberto Serra Campos.

O objetivo é que esses alunos premiados com prata e bronze tenham mais uma ferramenta de aprendizado da disciplina e se aproximem de futuras chances para conquista do ouro. A ferramenta de preparação, a Starboard Science, será disponibilizada aos estudantes por meio de parceria sem custos à Educação do Estado, às escolas, ou aos selecionados. A preparação para a OBM, no formato online, acontecerá no contraturno das aulas de cada estudante, e poderá ser acessada de qualquer lugar com acesso à internet, inclusive das escolas estaduais.