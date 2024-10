Olimpíada Brasileira de Geografia premia estudantes de 30 Etecs

Estudantes de 30 Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do Centro Paula Souza (CPS) conquistaram 92 medalhas na etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Geografia – dez de ouro, 29 de prata e 53 de bronze. Esta fase é disputada em formato online, com os estudantes competindo em equipes de até três integrantes orientados por um professor.

Os jovens são desafiados a demonstrar a sua capacidade de análise e interpretação dos fenômenos geográficos e geocientíficos de modo integrado, por meio de tarefas e questões de múltipla escolha. Classificam-se para a fase nacional, disputada presencialmente, dois grupos de cada estado (um de escola pública e outro de instituição privada).

“Essa atividade promove e estimula o interesse de professores e alunos, desenvolvendo as habilidades específicas em análises e interpretações da ciência e dos fenômenos da geografia”, avalia a diretora Marilda Aparecida Simoni Britto, da Etec Profª Luzia Maria Machado, localizada em Arujá, na região do Alto Tietê. A unidade foi premiada com um bronze.

Na Etec Benedito Storani, de Jundiaí, as equipes conquistaram dez medalhas, sendo três de ouro, três de prata e quatro de bronze. “Além de enriquecer o currículo, a participação em competições científicas durante o Ensino Médio ajuda o estudante a encontrar a área de conhecimento na qual tem mais afinidade”, acredida a diretora da unidade, Fabiana Lorençon Moraes. Os jovens foram orientados pela professora de geografia da Etec, Marina Cardoso Ferreira.

Confira abaixo, por ordem alfabética de municípios, a quantidade de medalhas conquistadas em cada unidade:

Ouro

Município Escola Quantidade de medalhas Capital Etec Guaracy Silveira 1 Etec José Rocha Mendes 1 Etec Takashi Morita 1 Cubatão Etec de Cubatão 1 Itapetininga Etec Prof. Edson Galvão 1 Itatiba Etec Rosa Perrone Scavone 1 Jundiaí Etec Benedito Storani 3 Taubaté Etec Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin 1 Total 10

Prata

Município Escola Quantidade de medalhas Batatais Etec Antônio de Pádua Cardoso 3 Bauru Etec Rodrigues de Abreu 1 Capital Etec Prof. Basílides de Godoy 1 Etec Getúlio Vargas 7 Etec São Paulo (Etesp) 1 Franca Etec Prof. Carmelino Correa Junior 1 Itanhaém Etec de Itanhaém 1 Jaú Etec Joaquim Ferreira do Amaral 4 Jundiaí Etec Benedito Storani 3 Etec Vasco Antônio Venchiarutti 2 Ribeirão Preto Etec José Martimiano da Silva 3 São Vicente Etec Drª Ruth Cardoso 1 Taubaté Etec Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin 1 Total 29

Bronze