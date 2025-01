Olho de Peixe: Entenda as Causas, Sintomas e Como Prevenir Essa Verruga Viral

O olho de peixe, uma forma específica de verruga viral, é gerado por algumas cepas do papilomavírus humano (HPV). Embora possa inicialmente ser confundido com um calo, essa condição não é considerada maligna.

O HPV provoca o crescimento anômalo das células da epiderme, a camada mais externa da pele, resultando em verrugas. Quando essas lesões surgem na planta dos pés, são referidas como verrugas plantares ou olho de peixe. Devido à pressão exercida pelo peso corporal, essas verrugas tendem a se desenvolver internamente, dificultando seu crescimento para fora.

As lesões podem ocasionar não apenas desconforto estético, mas também dor ao caminhar, especialmente se localizadas em áreas de maior pressão, como sob os dedos ou no calcanhar. Inicialmente, pode haver confusão entre o olho de peixe e um calo; no entanto, a verruga causada pelo HPV é frequentemente acompanhada de dor e apresenta características distintas, como pequenos pontos escuros em seu interior.

É importante notar que nem sempre é necessário tratamento para o olho de peixe, especialmente em crianças e adolescentes, pois muitas vezes a verruga desaparece sem intervenção. No entanto, a consulta com um profissional de saúde, seja um podólogo ou dermatologista, é recomendada para avaliação adequada. Em algumas situações, métodos como raspagem, tratamentos a laser ou intervenções cirúrgicas podem ser utilizados para remoção da verruga.

Embora certas cepas do HPV possam estar associadas ao desenvolvimento de câncer e outras patologias graves, o olho de peixe não se classifica como um tumor maligno. Entretanto, a condição é altamente contagiosa; o vírus pode ser transmitido através do contato com superfícies contaminadas, como as encontradas em piscinas. O HPV pode penetrar na pele através de pequenas fissuras.

Para reduzir o risco de contaminação pelo HPV responsável pelo olho de peixe, algumas medidas preventivas podem ser adotadas: