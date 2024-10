“Olha Bem Pra Mim”, de Viviane Batidão, ganha nova versão em dueto com Solange Almeida

Viviane Batidão convidou Solange Almeida para regravar “Olha Bem Pra Mim”, um dos seus maiores hits. O single chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (25), à 00h, com audiovisual às 11h. O dueto celebra a multiculturalidade das artistas, que se destacam e representam seus gêneros musicais no Norte e Nordeste do país.

“‘Olha Bem Pra Mim’ é um clássico do meu repertório. Esse single foi escolhido pela Sol, pela identificação que ela sentiu com a letra. Me senti honrada demais em dividir uma composição minha com ela, uma pessoa que sou fã e admiro tanto”, divide Viviane.

Somando mais de 5 milhões de acessos nas plataformas digitais, essa faixa é uma versão de “Lost On You”, single da cantora norte-americana LP. Em sua nova leitura, a música narra sobre a angústia da pessoa apaixonada que busca retomar a paixão.

Para esse lançamento, o single mistura a sonoridade do tecnomelody e do forró, que promete conquistar o público com a união de ritmos. Produzido em setembro, nos estúdios da Solange, em Fortaleza, a faixa traz um clima de comunhão e leveza das cantoras em um videoclipe intimista.

Essa parceria celebra o atual momento de Viviane Batidão, que assinou contrato com a produtora musical D&E. A cantora busca expandir a sua carreira para outras regiões do Brasil e conquistar novos públicos. A parceria com a Solange Almeida faz parte dessa fase de colaboração com outros gêneros.