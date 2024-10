“Olha Bem Pra Mim”, de Viviane Batidão e Solange Almeida, lidera o Youtube Music Pará

Com menos de uma semana de lançamento, “Olha Bem Pra Mim” alcançou a primeira posição do Youtube Music nesta terça-feira (29). O single chegou às plataformas digitais na sexta-feira (25), e já ganhou destaque com o público do Norte. O dueto celebra a multiculturalidade das artistas, que se destacam e representam seus gêneros musicais no Norte e Nordeste do país.

Viviane Batidão, que concorre ao Prêmio Multishow nas categorias de “Brasil” e “Brega do Ano”, celebra esse marco com o sentimento de apoio do público Paraense ao seu momento atual. “Comemoro esse momento ao lado dos meus fãs, que sempre me apoiam e fazem com que minha música vá cada vez mais longe”, divide a cantora.

Com composição assinada por Vivi, a faixa é um remix do single “Lost on You” da cantora norte-americana LP. Essa nova narrativa descreve as angústias da pessoa apaixonada em busca de retomar uma paixão. Sua última versão soma mais de um milhão e meio de acessos nas plataformas digitais e traz uma mistura do tecnomelody e forró.

Essa parceria marca a nova fase de Viviane Batidão, agora contratada pela produtora musical D&E. A cantora está empenhada em ampliar sua carreira para outras regiões do Brasil e alcançar novos públicos. A colaboração com Solange Almeida é um passo importante nesse movimento de integração com diferentes estilos musicais.