Olaria avança na Copa do Brasil com gol de Wesley Manga

No dia 20 de abril de 2025, o Olaria garantiu sua classificação para a segunda fase da Copa do Brasil ao vencer o ABC por 1 a 0 em uma partida intensa realizada no Estádio Moça Bonita. O gol que selou a vitória foi anotado por Wesley Manga, que se destacou ao longo da partida.

A Partida

Desde o apito inicial, o confronto foi marcado por um ritmo acelerado, com ambas as equipes buscando abrir o placar. O Olaria, apesar de ter enfrentado dificuldades em converter algumas oportunidades, conseguiu marcar aos 33 minutos do primeiro tempo. Após um rebote na área adversária, Wesley Manga não hesitou e enviou a bola para as redes, colocando o time carioca em vantagem.

No segundo tempo, a partida continuou emocionante, porém marcado por uma série de chances perdidas de ambos os lados. O Olaria mostrou-se mais consistente defensivamente, garantindo assim a vitória por 1 a 0 e assegurando seu lugar na próxima fase do torneio.

Próximos Desafios

Com essa vitória, o Olaria aguarda a definição de seu próximo adversário na Copa do Brasil. Por sua vez, o ABC, que segue em busca de novos desafios, está classificado para as semifinais do Campeonato Potiguar e também espera a confirmação de seu próximo oponente nessa competição.