OKX homenageia Senna e traz uma experiência única de automobilismo para SP

A OKX, uma plataforma líder em tecnologia onchain e parceira oficial da McLaren Racing, tem o prazer de anunciar o lançamento do OKX Race Club. Esta zona exclusiva para fãs, localizada no icônico edifício B32 na Faria Lima, ocorrerá de 31 de outubro a 3 de novembro de 2024, oferecendo aos fãs de automobilismo em São Paulo uma experiência imersiva.

O OKX Race Club não é apenas uma celebração do automobilismo, mas também uma homenagem ao legado de Ayrton Senna. Já no primeiro dia, os fãs terão a chance de ver de perto o carro MP4/5B, usado por Senna para conquistar seu segundo campeonato mundial em 1990. Durante todo o evento, o público verá o carro da McLaren Fórmula 1 de 2024, adornado em verde e amarelo para o GP de Mônaco, em homenagem ao icônico piloto brasileiro.

A abertura da fan zone em 31 de outubro também contará com a presença especial do bicampeão mundial de F1 Emerson Fittipaldi, que também é embaixador da McLaren.

Por meio de sua parceria de longa data com a McLaren Racing, a OKX busca conectar os fãs ao glorioso passado do automobilismo e ao futuro inovador das tecnologias Web3. O evento oferecerá atividades interativas, como simuladores de corrida e brindes exclusivos, além de apresentar as ofertas digitais da OKX. A zona de fãs será um local imperdível para os entusiastas do automobilismo durante a semana da corrida.

O Diretor da OKX no Brasil, Guilherme Sacamone, afirmou: “A fan zone é uma celebração do legado de Senna e um testemunho da profunda conexão da OKX com o Brasil. Senna redefiniu o que era possível no automobilismo, oferecendo uma nova alternativa ao que os fãs esperavam das corridas. Na OKX, nos inspiramos em seu espírito, buscando fornecer aos brasileiros uma ‘nova alternativa’ em liberdade financeira, por meio de produtos e serviços inovadores, projetados especificamente para suas necessidades.”

Serviço

OKX Race Club

Datas: 31 de outubro a 3 de novembro, das 12h às 21h

Local: Theatro B32 – Av. Brig. Faria Lima, 3732 – Itaim Bibi, São Paulo

Inscrições gratuitas disponíveis aqui.