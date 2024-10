Oktoberfest Campos do Jordão começa nesta quinta (24) no Parque Capivari

Tudo pronto para a “12ª Oktoberfest Campos do Jordão”, que acontece de 24 a 27 de outubro, no Parque Capivari. Tradicional na década de 90, o evento retorna ao calendário oficial da cidade com a participação de 12 renomadas cervejarias e o melhor da cultura alemã. Entrada gratuita.

Numa promoção da Associação Comercial e Empresarial (ACE), a festa inclui apresentações típicas, como da famosa Banda Dauerlaufband (dias 25 e 26) e do Grupo de Dança Tanzfreunde (dias 26 e 27). E ainda, shows musicais: Léo Schimidt (dia 24), Banda Dr. Drive (dia 25), DJ Robson (dia 25), Banda Bellator (dia 26) e Cris Tavares (dia 27). Confira a programação completa pelo insta oktoberfest.camposdojordao.

Como tradicional em qualquer Oktoberfest, a “Realeza” também estará encantando o evento em Campos do Jordão, representada pela rainha Barbara De Paula Santos, acompanhada das princesas Nicolly Malacarne Kazmierczak e Natália Sansivirinato Castro.

A estimativa da organização é que a festa receba um público rotativo de cerca de 30 mil pessoas, ao longo dos quatro dias de evento. Participação confirmada das cervejarias: Gård. Baden Baden, Araukarien, 3 Orelhas, Sapucaí, Vemaguet 67, Elephant Bar, Fagata Beer, Caras de Malte, Germânia, Quartetto e Fauno. Imperdível para os amantes de uma boa cerveja!

ROTA CERVEJEIRA – O empresário Adolpho Julio Carvalho, sócio-proprietário da Gård Nanocervejaria Artesanal, que é patrocinadora oficial do evento, ressalta a importância da Oktoberfest que estava “adormecida” há 25 anos. “Campos do Jordão, nos últimos 10 anos, tem se consolidado como uma rota cervejeira importante. É relevante prospectar essa festa, que reúne os cervejeiros locais, regionais, da Mantiqueira e do Brasil.”

Segundo ele, a festa é uma oportunidade para incentivar e movimentar a cidade também fora da alta temporada: “A Oktoberfest tem potencial para triplicar de tamanho nos próximos cinco anos. A Gård Cervejaria acredita nesse engajamento com ações e iniciativas que incrementem o turismo de longo prazo e promovam Campos do Jordão”, enfatiza.

CONCURSOS – A festa irá sediar, no sábado (26), a primeira edição do “Concurso Melhor Cerveja Oktoberfest 2024” entre as cervejarias participantes do evento. E ainda a premiação da quarta edição do “Concurso Mestre Cervejeiro de Panela”, promovida pela Associação Cozinha da Mantiqueira (@cozinha.mantiqueira).

CANECA OFICIAL – Na compra da caneca oficial (500 ml) do evento, que já está à venda, o primeiro chope é gratuito! Informações pelo (12) 97407-5003 (whats).

MAIS INFORMAÇÕES – Acompanhe as informações sobre a “12ª Oktoberfest Campos do Jordão” pelo insta oktoberfest.camposdojordao. Saiba mais sobre o Parque Capivari no site.

A 12ª Oktoberfest Campos do Jordão é uma promoção da Associação Comercial e Empresarial (ACE), com o apoio da Prefeitura Municipal, COMTUR, Parque Capivari e projeto Campos do Jordão 150+15. Patrocínio master da Gård Cervejaria e dos patrocinadores: Spinassi, Hortelã, Paty Cabeleireiros, Nova Opção, Tarundu e Família D’Biagy, BaresSP e Abrasel SP.



SERVIÇO

12ª Oktoberfest Campos do Jordão

Data: de 24 a 27 de outubro

Horários: dia 24 (das 17h às 21h), dia 25 (das 12h às 22h), dia 26 (das 10h às 22h), dia 27 (das 11h às 17h).

Local: Parque Capivari – R. Eng. Diogo José de Carvalho, número 1.291, no Capivari, Campos do Jordão/SP.

Informações: oktoberfest.camposdojordao (insta)

Entrada gratuita