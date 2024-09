Oktober Polo Jundiaí – Veja a programação para o final de semana

A October Polo Jundiaí tem uma programação intensa para o final de semana. A festa que celebra a cultura tipicamente alemã tem dezenas de cervejas artesanais, gastronomia, dança, música e festival de trajes típicos.

São 16 cervejarias artesanais e pelo menos 60 torneiras de cervejas para que os visitantes tenham a oportunidade de degustar e explorar uma ampla variedade de estilos, desde os tradicionais até receitas mais diferentes e exclusivas.

O evento, organizado pelo Polo Cervejeiro de Jundiaí e Região, tem no segundo final de semana uma programação para todas as idades. A Festa é no Parque da Uva. Para quem não deixa o pet sozinho em casa, aproveita a Oktober já que o evento é Pet friendly. No domingo, ainda tem o concurso de trajes típicos que é aberto a todos.

O que tem na Oktober

E não pense que essa festa é só para quem gosta de cerveja. O evento contará com expositores da região, oferecendo artesanatos, produtos locais e mini shopping. Para as famílias, há um espaço kids, onde as crianças podem se divertir com atividades infantis.

Na festa é possível ver cerimônias, jogos e brincadeiras tradicionais que garantem muita diversão. No espaço, muita gente que trabalha e que visita a festa usa trajes típicos o que transforma o ambiente num pedacinho de um certo país europeu. No domingo tem o concurso de trajes.

Agenda de shows

A música também é uma parte fundamental da festa, que terá apresentações em dois palcos. Confira a programação:

Sábado, dia 28

10h30 – Lunares

13h00 – Banda Ted Nicotina

15h30 – Banda Boxx 80’S

18h00 – Banda Rock’n Road

20:30 – Dbanda Zábbada’s

Domingo, dia 29

11h00 – Banda Barril de Carvalho

13h00 – Banda Trio Soul Balanço

15h30 – Banda RockBuzz

17h00 – Concurso de trajes típicos

18h00 – Banda Holyband

20h30 – Banda Lost Dogs – (Pearl Jam Cover)

A entrada no Oktober Polo Jundiaí é solidária, basta doar 1 kg de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí.

Oktober Polo Fest – Serviço

Quando: sábado (28) e domingo (29) das 10h às 22h;

Onde: Parque da Uva – Avenida Jundiaí, s/n, Anhangabaú | Jundiaí

Entrada: 1 kg de alimento não perecível

Redes sociais – @oktoberpolojundiai

Site – https://www.oktoberpolojundiai.com.br/