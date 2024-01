Oklahoma City Thunder vence Wolves e acirra briga pela liderança da Conferência Oeste da NBA

A noite deste sábado colocou frente a frente o líder e o vice-líder da Conferência Oeste da NBA, e o Oklahoma City Thunder quebrou a sequência de quatro triunfos consecutivos do Minnesota Timberwolves, primeiro colocado do grupo, ao vencer 102 a 97, com grande atuação do canadense Shai Gilgeous-Alexander, que anotou 33 pontos, dois rebotes e seis assistências.

Apesar da derrota, os Timberwolves lideram a Conferência Oeste, mas permitiram que o Thunder encostasse e ficasse a uma vitória do primeiro lugar (30 a 29). O Denver Nuggets também está na briga e já conquistou 29 triunfos nesta temporada da NBA.

E não faltou emoção na vitória do Houston Rockets sobre o Utah Jazz por 127 a 126, com direito a duas cestas convertidas no último minuto de partida e um toco para confirmar o triunfo apertado, muito graças à atuação impecável do turco Alperen Sengun, que bateu o recorde de pontos em uma mesma partida de sua carreira.

Alperen Sengun fez 37 pontos, pegou 14 rebotes e ainda contribuiu com seis assistência, uma atuação de gala que deixa o Houston Rockets na décima colocação na Conferência Oeste, com 20 triunfos, contra 22 do Utah Jazz, que teve Jordan Clarkson como cestinha da partida (33).

Pela Conferência Leste, o Milwaukee Bucks diminuiu a diferença para o líder Boston Celtics (32 a 29 vitórias) ao bater o Detroit Pistons por 141 a 135, com incríveis 45 pontos do americano Damian Lillard. Terceiro colocado, o Philadelphia 76ers derrotou o Charlotte Hornets por 97 a 87, com Joel Embiid atingindo a incrível marca de 20 jogos consecutivos anotando pelo menos 30 pontos, feito só realizado por Wilt Chamberlain e James Harden.

Destaque também para o Chicago Bulls, que vai se firmando entre os dez primeiros colocados. Neste sábado, derrotou o Memphis Grizzlies por 125 a 96, tendo sete jogadores com mais de dez pontos.

Acompanhe os jogos deste sábado:



Detroit Pistons 135 x 141 Milwaukee Bucks

Charlotte Hornets 89 x 97 Philadelphia 76ers

Washington Wizards 127 x 131 San Antonio Spurs

Atlanta Hawks 95 x 116 Cleveland Cavaliers

New York Knicks 126 x 100 Toronto Raptors

Chicago Bulls 125 x 96 Memphis Grizzlies

Houston Rockets 127 x 126 Utah Jazz

Minnesota Timberwolves 97 x 102 Oklahoma City Thunder

Acompanhe todos os jogos deste domingo:



Los Angeles Clippers x Brooklyn Nets

Orlando Magic x Miami Heat

Washington Wizards x Denver Nuggets

Houston Rockets x Boston Celtics

Phoenix Suns x Indiana Pacers

Los Angeles Lakers x Portland Trail Blazers