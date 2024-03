“OJU – Rodas de Cinemas Negros” chega a sua 3ª edição para pensar o presente e projetar o futuro

A OJU – Roda Sesc de Cinemas Negros chega a sua 3ª edição ampliando seu alcance a 14 unidades do Sesc São Paulo, na capital e interior do Estado. A programação acontece de 20 a 27 de março de 2024, e ocupa o teatro do Sesc Santo André nos dias 20, 21, 22 e 27 de março, com os filmes Nosso Sonho, Rumo, Levante e A Festa de Leo, com sessões em horários diversos.

A abertura será realizada no dia 20/3, às 20h30, no CineSesc, com sessão gratuita de Othelo, O Grande, de Lucas H. Rossi dos Santos. O documentário conta a história de um dos maiores atores e comediantes do país, que escapou da pobreza para forjar uma carreira que rompeu barreiras inimagináveis para um ator negro no Brasil, trabalhando com cineastas como Orson Welles, Joaquim Pedro de Andrade, Werner Herzog, Julio Bressane e Nelson Pereira dos Santos, entre tantos outros. A retirada de ingressos acontece a partir das 19h, na bilheteria da unidade. O espaço está sujeito à lotação.

A Roda Sesc de Cinemas Negros é uma mostra multicultural que busca ressaltar a diversidade de criadoras e criadores negros e a importância histórica do audiovisual no Brasil, em sua potência poética e política para a decolonização do olhar. A programação contempla filmes, debates, oficinas, rodas de conversas e shows. A maior parte das atividades será gratuita para todos os públicos.

Com uma curadoria coletiva, realizada entre profissionais de todas as unidades do Sesc envolvidas, a OJU insere em seu quadro uma curadora externa convidada a cada edição. Em 2024, Viviane Pistache, roteirista e pesquisadora do cinema, trabalhou ao lado dos curadores do Sesc, na seleção de títulos. Para Viviane, participar dessa curadoria foi “uma oportunidade tanto de conhecer uma nova safra de filmes e realizadores que celebram a negritude em sua potência ancestral, quanto de celebrar a carreira de uma genialidade negra já consagrada; revisitando a história e gestando futuros. Esta terceira edição da Mostra reúne produções que celebram a vida e obra de uma constelação que reluz negritude, dissipando as trevas do racismo no imaginário brasileiro”.

Dentre os 25 filmes da programação, estão Levante, de Lillah Halla, premiado em festivais nacionais e internacionais: Nosso Sonho, de Eduardo Albergaria, sucesso nos cinemas, O Dia Em Que Te Conheci, de André Novais, exibido e premiado em diversos festivais brasileiros, e o documentário Chic Show, de Emilio Domingos, que promete ser uma sessão bem animada nas seis unidades onde será exibido. A mostra ainda apresenta 14 curtas-metragens de diversos Estados brasileiros, que comprovam que a produção audiovisual negra é pujante e descentralizada do eixo Rio-São Paulo.

Idealizada pelo Sesc São Paulo, a OJU – Roda Sesc de Cinemas Negros é um projeto que propõe destacar o protagonismo de pessoas e narrativas negras no audiovisual brasileiro, seja diante das câmeras ou nos bastidores da ampla trama que compreende a produção cinematográfica. Ao propor ações formativas, encontros e bate-papos, para além da exibição de filmes, OJU propõe ampliar o debate acerca das questões raciais e viabilizar experiências mais democráticas e acessíveis a diversos públicos.

Do Yorubá, “ojú” significa “olho” e o cinema se inicia pelo olhar, sensibilizado pela luz da projeção. Para o Sesc, a ideia de uma roda de cinema aproxima as pessoas para juntos compartilharem histórias, se identificarem e, em coletividade, construírem as narrativas. Com esse propósito, a mostra convida o público para a roda e fomenta o movimento de pensamentos, destacando a importância do fazer coletivo e respeitando a singularidade de diferentes pessoas, corpos e formas de contar histórias.

Programação no Sesc Santo André:

Nosso sonho

2023. 12 anos. 120 minutos. Brasil. Direção: Eduardo Albergaria

A história de uma amizade, entre Claudinho e Bochecha, que se transforma em força de superação e conquista. Um filme que mostra como o ritmo e a poesia da periferia conquistaram o Brasil. Uma história real repleta de fantasia. Um musical, emocionante e divertido, feito de drama e tragédias, mas também de humor, surpresas e redenção. Mostra Oju Mostra anual que foca a produção audiovisual realizada por diretores e diretoras negros e negras brasileiros, e aborda questões plurais sociais, culturais, políticas, emocionais e econômicas.

Dia 20/3, quarta, às 20h

Dia 22/03, sexta, às 14h

Teatro

Não recomendado para menores de 12 anos – Autoclassificação

Grátis. Vagas Limitadas

Rumo

2022. 12 anos. 73 minutos. Brasil. Direção: Bruno Victor e Marcus Azevedo

Sinopse: Três linhas narrativas se cruzam para contar a história da implementação das cotas raciais na UnB e seus desdobramentos. O docuficção fabula realidades e capta depoimentos de importantes vozes que lutaram pela implementação dessa política afirmativa.

Dia 21/3, quinta, às 18h

Teatro

Não recomendado para menores de 12 anos – Autoclassificação

Grátis. Vagas Limitadas

Levante

2023. 14 anos. 99 minutos. Brasil/França/Uruguai. Direção: Lillah Halla

Tempos difíceis exigem jogadas furiosas. A futura liberdade e autonomia de Sofía, uma jovem jogadora de vôlei, são ameaçadas por um conservador e violento efeito manada… Às vésperas do campeonato de vôlei decisivo para seu futuro como atleta, Sofía de 17 anos, descobre uma gravidez indesejada. Na tentativa de interrompê-la clandestinamente, ela acaba se convertendo em alvo de um grupo fundamentalista decidido a detê-la a qualquer preço, mas nem Sofía nem aqueles que a amam estão dispostos a se render ante o fervor cego da manada.

Dia 22/3, sexta, às 17h30

Sala de Múltiplo Uso

Não recomendado para menores de 14 anos – Autoclassificação

Grátis. Vagas Limitadas

A festa do Leo

2023. 12 anos. 78 minutos. Brasil. Direção:

Rita é uma mulher forte, moradora da favela do Vidigal, que deseja dar ao filho Léo uma festa de aniversário. No entanto, esse sonho é subitamente roubado quando ela descobre que o marido, Dudu, gastou as economias destinadas à comemoração pagando uma dívida que poderia ter custado a vida dele. Para correr contra o tempo e resgatar o dinheiro perdido, Rita procura formas de viabilizar a festa a partir do que ganha trabalhando na praia e indo atrás da sua rede de amigos.

Dia 27/3, quarta, às 20h

Teatro

Não recomendado para menores de 12 anos – Autoclassificação

Grátis. Vagas Limitadas

SESC SANTO ANDRÉ

Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar – Santo André