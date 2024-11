Oito rodovias concedidas de SP estão entre as melhores do País, aponta CNT

O Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, supervisionado pela ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo, demonstrou excelência em infraestrutura rodoviária. O estado foi dominante no ranking das melhores rodovias do Brasil, divulgado hoje pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), com oito das dez melhores rodovias do país, consolidando sua posição como referência em investimentos e qualidade no setor.

As rodovias paulistas que figuram entre as dez melhores do país são:

1. Raposo Tavares (SP-270): supervisionada pela ARTESP

2. Rodovia dos Tamoios (SP-099): supervisionada pela ARTESP

3. Rodovia Engenheiro Paulo Nilo Romano (SP-225): supervisionada pela ARTESP

4. Rodoanel Mário Covas (SP-021): supervisionada pela ARTESP

5. Rodovia dos Bandeirantes (SP-348): supervisionada pela ARTESP

6. Via Lagos (RJ-124)

7. Rodovia Elyeser Montenegro Magalhães (SP-463): administrado pelo DER/SP

8. Rodovia Marechal Rondon (SP-300): supervisionada pela ARTESP

9. Corredor Aryton Senna/Carvalho Pinto (SP-070): supervisionada pela ARTESP

10. Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-065): supervisionada pela ARTESP

A Pesquisa CNT de Rodovias 2024 avaliou criteriosamente as condições das principais vias do país. Para determinar a classificação, foram utilizados três pilares fundamentais como metodologia, que considera:

1. Pavimento: A qualidade do pavimento é um fator crucial para a segurança e o conforto dos usuários, impactando diretamente na vida útil dos veículos e nos custos de transporte. São avaliados aspectos como a presença de buracos, rachaduras, ondulações e deformações na superfície da pista.

2. Sinalização: A sinalização adequada é essencial para orientar os motoristas, garantir a fluidez do tráfego e prevenir acidentes. A pesquisa analisa a presença, visibilidade e estado de conservação de placas, faixas e outros elementos de sinalização, como tachas refletivas e defensas.

3. Geometria da Via: A geometria da via engloba as características físicas da rodovia, como curvas, aclives, declives, acostamentos, pontes e viadutos. Esses elementos influenciam diretamente na segurança e na capacidade da via de suportar o tráfego.

A pesquisa aponta que as rodovias concedidas, 63,1% (17.814 quilômetros) da extensão avaliada estão em condições satisfatórias, classificadas como Ótimo ou Bom, porém, nas demais, o indicador cai para 22,7% (19 mil quilômetros).

SP na Direção Certa

Uma das prioridades da gestão paulista, o programa de concessões rodoviárias integra o plano São Paulo na Direção Certa, lançado em maio. O plano está estruturado em três eixos centrais: Expansão de Investimentos, Melhoria e Efetividade do Gasto e Redução de Despesas Correntes, e Modernização da Administração Pública. Entre as medidas previstas, destaca-se a elaboração de estudos para a ampliação dos programas de transação tributária, a renegociação da dívida do Estado com a União, a modernização da relação do Fisco com os contribuintes e a revisão dos benefícios fiscais e tributários.