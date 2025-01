Oficinas transformam a vida de idosos em São Paulo

Iniciativas voltadas para a fauna e flora têm se mostrado eficazes na promoção do bem-estar, autonomia e inclusão social entre os idosos. Desde janeiro de 2024, o Centro Dia do Idoso (CDI) União da Juta II, localizado em Sapopemba, no extremo leste de São Paulo, tem realizado oficinas quinzenais que visam enriquecer o cotidiano dos participantes por meio de práticas de educação ambiental e desenvolvimento socioemocional.

Essas oficinas são desenvolvidas em parceria com a Ser Natureza, uma empresa dedicada à educação ambiental. Os encontros oferecem aos idosos a oportunidade de interagir com animais, como cães da raça Border Collie e marrecos, além de explorar diferentes texturas e climas através de dinâmicas teatrais. O objetivo é estimular a memória, promover o trabalho em equipe e melhorar a coordenação motora dos participantes, tudo isso em um ambiente criativo e divertido.

Lurdes, uma das atendidas pelo CDI, compartilha sua experiência positiva: “Eu gosto muito da visita deles, principalmente dos animais. Eles distraem o nosso dia a dia, é uma beleza. Me sinto muito bem com eles.” Essa interação não apenas proporciona alegria, mas também serve como uma importante ferramenta para fortalecer as capacidades físicas e emocionais dos idosos.

O CDI União da Juta II desempenha um papel essencial no atendimento a idosos em situação de vulnerabilidade social. Com uma equipe multidisciplinar, a instituição oferece proteção especial e atenção diurna, buscando fortalecer os laços familiares e comunitários, prevenir a institucionalização e fomentar a autonomia e inclusão social desse grupo tão importante.

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) reforça seu compromisso com o cuidado da terceira idade por meio dessas iniciativas inovadoras. A valorização dos idosos é uma prioridade, garantindo qualidade de vida e respeito àqueles que tanto contribuíram para a sociedade. As ações promovidas pelo CDI não apenas enriquecem as rotinas dos participantes, mas também estabelecem um espaço para aprendizado e conexão social.