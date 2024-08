Oficinas para a criançada prometem diversão e criatividade no Iguatemi Alphaville

Durante todos os finais de semana de agosto, a diversão está garantida nas tardes da criançada no Iguatemi Alphaville. Neste mês, as Oficinas por GlitzMania prometem momentos de lazer e descontração. O salão de beleza infantil prepara atividades de Pintura Facial, Tatuagem Artística e Personalização de Tiaras para promover momentos de interação repletos de criatividade.

As oficinas serão no Piso Tocantins, em um espaço dedicado à criatividade e diversão. Nos dias 03, 04, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 de agosto e 1º de setembro, sempre das 15h às 19h, as crianças terão oportunidade de participar das atividades.

A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas, por isso, é necessário fazer o resgate do ingresso pelo aplicativo Iguatemi One, na aba de eventos.

“Os finais de semana são momentos perfeitos para a descontração e o lazer com a criançada, por isso, reforçamos nosso DNA de proporcionar experiências premium e inovadoras, desta vez em parceria com GlitzMania, e convidamos as famílias para aproveitarem as oficinas, interagirem, se divertirem e usarem sua criatividade”, destaca Verônica Marandini, gerente de marketing do Iguatemi Alphaville.

Serviço: Iguatemi Alphaville:

Local: Piso Tocantins – Próximo ao Mundo do Enxoval

Piso Tocantins – Próximo ao Mundo do Enxoval Datas: 03, 04, 10, 11, 17, 18, 24, 25 e 31 de agosto e 1º de setembro

03, 04, 10, 11, 17, 18, 24, 25 e 31 de agosto e 1º de setembro Horário: das 15h às 19h

das 15h às 19h Tema: Personalização de Tiaras, Pintura Facial e Tatuagem Artística

Personalização de Tiaras, Pintura Facial e Tatuagem Artística Participação: Gratuita, vagas limitadas. Ingressos disponíveis no app Iguatemi One.

Shopping Iguatemi Alphaville

Endereço: Al. Rio Negro, 111- Alphaville, Barueri – SP – 06454-000

Telefone: 4933-0000