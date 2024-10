Oficinas Infantis no Iguatemi Alphaville celebram o mês das crianças com diversão e muita doçura

O mês das crianças chegou e o Iguatemi Alphaville preparou mais uma experiência inesquecível para seus clientes. Em parceria com a Brigaderia, o shopping convida as famílias com crianças a participarem de oficinas de decoração de brigadeiros, oferecendo uma atividade que une criatividade, gastronomia e entretenimento.

Sempre aos sábados e domingos, das 15h às 19h, o Piso Lazer do Iguatemi Alphaville se transformará em um espaço para os pequenos soltarem a imaginação enquanto decoram seus brigadeiros. A proposta é aliar diversão com sabor, garantindo momentos de descontração e interação em família. A participação é gratuita e as vagas são limitadas, sendo necessário o resgate do evento pelo aplicativo Iguatemi One.

“Estamos muito empolgados em oferecer essas oficinas em parceria com a Brigaderia no mês das crianças. É uma excelente oportunidade para que os pequenos e suas famílias possam vivenciar momentos de alegria, tornando o shopping um destino de lazer completo”, comenta Verônica Marandini, gerente de marketing do Iguatemi Alphaville.

Serviço:

Oficinas Infantis Iguatemi Alphaville com Brigaderia

Local: Piso Lazer – Próximo à GlitzMania

Datas: sábados e domingos de outubro (12, 13, 19, 20, 26 e 27)

Horário: das 15h às 19h

Participação: gratuita, com vagas limitadas. Ingressos disponíveis no app Iguatemi One.