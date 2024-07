Oficinas e brincadeiras marcam a programação de férias do Museu da Energia de Itu

Com oficinas de criatividade e brincadeiras ao longo de julho, a agenda do Museu da Energia de Itu é voltada para o lazer infantil neste mês de férias escolares. Como nessa época a cidade recebe turistas e seus familiares, o Museu pensou em uma programação para entreter as crianças que estão a passeio.

“Itu se destaca no interior de São Paulo como uma cidade movida pelo turismo, por conta da sua história e arquitetura colonial preservada. As férias do meio de ano geram fluxo turístico no Museu da Energia de Itu, o que nos motiva a criar uma programação especial para atender ao público de fora”, explica Ana Sbrissa, coordenadora da unidade.

A programação é gratuita e direcionada ao público infantil, mas há atividades para crianças e adultos, como o Café Sob Tela: Tintas Naturais no dia 11. Os participantes farão pinturas com materiais diversos, como flores, verduras e temperos. Ao final da oficina, uma exposição com as pinturas dos participantes será realizada.

Uma semana depois (18/07), acontece a oficina “Recriando padrões do Museu”. Durante a ação, os monitores vão mostrar imagens dos padrões presentes nas paredes do museu e os participantes são convidados a recriá-las com o uso de linhas coloridas e colagem do material.

E nos sábados de julho (06, 13, 20 e 27), o Museu abre as portas para a Brinquedoteca, lazer infantil com brinquedos e jogos produzidos com materiais recicláveis.

Serviço

Programação de julho

Local: Museu da Energia de Itu – Rua Paula Souza, 669 (Centro) – Itu/SP

Inscrições das atrações de julho e mais informações em: 11 2429-3530, WhatsApp (11) 94805-4429 ou e-mail itu@museudaenergia.org.br

06/07, das 10h às 17h – Brinquedoteca

Público: infantil

11/07, das 14h30 às 16h – Oficina “Café Sob Tela: Tintas Naturais”

Público: geral

13/07, das 10h às 17h – Brinquedoteca

Público: infantil

18/07, das 14h30 às 16h – Oficina “Recriando padrões do Museu”

Público: infantil



Público: infantil 20/07, das 10h às 17h – Brinquedoteca

Público: crianças de 4 a 12 anos

27/07, das 10h às 17h – Brinquedoteca

Público: infantil