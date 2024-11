Oficinas Culturais de São Caetano terá sarau com apresentações das atividades realizadas em 2024

No próximo sábado, 30 de novembro, das 9h às 13h, a Prefeitura de São Caetano do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), realiza o Sarau de Encerramento das Oficinas Culturais 2024. O evento acontece no Espaço Multicultural da Secult: Av. Dr. Augusto de Toledo, 255, bairro Santa Paula, em São Caetano.



A ação, que apresenta as atividades desenvolvidas pelos professores e alunos do programa Oficinas Culturais ao longo do ano, é aberta a todos os públicos, com entrada gratuita (o local será um ponto de arrecadação de alimentos para o Fundo Social de Solidariedade do município: quem puder, contribui com alimentos não perecíveis).

Na programação haverá exposições de fanzines, de quadros pintados por alunos, pintura em tela ao vivo, intervenções de lettering na parede, em vidros e madeiras, desenhos artísticos e histórias em quadrinhos. Coreografias de dança, roda de capoeira, lançamento de livros pela oficina “Como Publicar seu Livro”, e mais atividades desenvolvidas nos cursos do programa Oficinas Culturais em 2024.

E ainda um bazar de peças exclusivas produzidas por alunos e professores, com artigos em amigurumi, pedrarias, artesanato em feltro, macramê, mosaico, tricotin, bonecas de pano, peças em crochê, bordados, entre outros. Durante o evento, acontece o ato de entrega de certificados para os professores.

O Sarau de Encerramento das Oficinas Culturais, organizado pela Secretaria de Cultura de São Caetano do Sul, representa uma oportunidade para alunos e professores se apresentarem ao público, seja para expor ou comercializar seus próprios produtos, ou ainda para se expressar por meio de performances artísticas. Além de propiciar a troca de experiências, proporciona oportunidades de trabalho e renda, movimentando a economia criativa e fomentando a inclusão social.

Programa Oficinas Culturais

Oficinas, workshops, palestras, e outras ações culturais, na modalidade de educação não formal, são oferecidas gratuitamente pela Secretaria de Cultura à população, em diversos espaços públicos da cidade, mediante a inscrição (e disponibilidade de vagas) no sítio eletrônico: https://oficinasculturais.saocaetanodosul.sp.gov.br. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4233-8910, de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h.

Em 2024, foram ministrados 50 cursos em diversas modalidades (dança, música, teatro, literatura, artesanato, fotografia, marketing, manifestações artísticas de culturas tradicionais, entre outras), envolvendo 50 instrutores educadores e aproximadamente 1.200 alunos matriculados.