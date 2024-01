Oficinas Culturais de Mauá apresentam Hip Hop e suas tendências neste sábado (20/01)

O Teatro Municipal de Mauá será o palco para as apresentações dos alunos das Oficinas Culturais nas modalidades ligadas ao Hip Hop. O evento será neste sábado (20/01), a partir das 18h. A apresentação deste sábado exibe o resultado do envolvimento dos alunos das Oficinas Culturais., promovendo um diálogo entre as tendências atuais deste gênero de música.

Estarão reunidos os alunos que participam das atividades na Casa do Hip Hop de Mauá, localizada à rua David Boscariol, 92-112, no Jardim Rosina. As inscrições para os cursos de DJ, MC, Grafitti, breakdance e outros estão permanentemente abertas.

O evento é livre e gratuito, com duração de 180 minutos.

SERVIÇO

Teatro Municipal de Mauá

Rua Gabriel Marque, 353 – Vila Noêmia – Mauá