Oficinas Culturais de Mauá abrem inscrições para 27 cursos gratuitos

A cidade de Mauá inicia 2025 com uma excelente oportunidade para quem deseja explorar ou aprimorar habilidades artísticas e culturais. As Oficinas Culturais de Mauá estão com inscrições abertas para 27 cursos gratuitos, voltados para crianças a partir de 7 anos, jovens e adultos. Os interessados devem procurar um dos 19 pontos que recebem as aulas promovidas pela Prefeitura, por meio de convênio firmado com entidades.

A lista com os locais, endereços e telefones de contato, pode ser consultada clicando aqui. Os cursos são 100% presenciais.

As Oficinas Culturais de Mauá estão entre os mais longevos projetos gratuitos de iniciação à música, dança e artes cênicas da Grande São Paulo. Em 2025, o projeto completa 28 anos.

Os interessados podem escolher entre diversas modalidades artísticas, abrangendo áreas como teatro, música, dança, artes visuais e cultura popular. As aulas serão conduzidas por profissionais qualificados e buscam estimular a criatividade, a expressão artística e o aprendizado técnico dos participantes.

Confira os cursos disponíveis: Teatro, Violão, Viola Caipira, Canto Coral, Percussão, Musicalização Infantil, Ballet, Danças Urbanas, Dança Contemporânea, Dança de Salão, Dança Terapia, Dança do Ventre, Dança Afro, Graffiti, Fotografia, Desenho Artístico, Desenho Livre, Ilustração, História em Quadrinhos, Capoeira, Circo, Brincadeiras de Roda, MC, Break, Trança Nagô, Bonecaria, Artesanato e Coro Cênico.

As Oficinas Culturais de Mauá têm como objetivo democratizar o acesso à cultura e incentivar o desenvolvimento de talentos na comunidade. A programação diversificada busca atender diferentes interesses e faixas etárias, promovendo um espaço de aprendizado e troca de experiências.