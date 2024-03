Oficinas artísticas e passeio na natureza são destaques da programação do MCI

Neste mês, a riqueza cultural dos povos originários brasileiros será difundida durante atividades gratuitas realizadas pelo Museu das Culturas Indígenas (MCI). Na agenda estão previstas oficinas e apresentações culturais, histórias tradicionais e passeios que narram a pluralidade e os saberes ancestrais. O MCI é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, gerida pela ACAM Portinari (Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari), em parceria com o Instituto Maracá e o Conselho Indígena Aty Mirim.

Oficinas artísticas

No sábado (09/03), às 10h, Ivone Pankararu ensinará o público a criar pulseiras e colares com sementes de açaí. Com elementos tradicionais da cultura Pankararu, Ivone contará inspirações na natureza e no modo de vida do seu povo, além dos significados culturais nas confecções das peças.

Ivone é secretária da Associação Indígena SOS Comunidade Indígena Pankararu, coletivo que atua na promoção e articulação nas áreas da educação, cultura e saúde Pankararu em território paulista.

Já às 14h, Adilson Pankararu conduzirá uma oficina criativa que ensinará o público a confeccionar filtros dos sonhos, elemento da cultura indígena ojibwa (ou chippewa) de potente significado e poder na cosmologia. Para o povo Pankararu, os sonhos são canais de comunicação com os Encantados – entidades do mundo espiritual –, que transmitem mensagens, conselhos e até atribuem atividades.

Adilson é vice-presidente da Associação Indígena SOS Comunidade Indígena Pankararu, é líder espiritual e integrante das atividades culturais promovidas pela comunidade Pankararu no Real Parque. Exerce papel de liderança na condução de ritos como o Toré, uma dança tradicional comum aos povos indígenas do Nordeste.

Temáticas indígenas na educação e contações de histórias

A conscientização e combate às visões homogêneas dos povos originários continuará em pauta no Encontro com educadores: temáticas indígenas na educação. Em 14/03, às 10h e às 15h, docentes do ensino fundamental e médio, aprenderão com os mestres de saberes, indígenas do programa educativo, temáticas e práticas para estudo da história e da cultura indígenas nas escolas.

Em 16/03, às 10h, o Programa de Contação de Histórias do MCI receberá Natan Kuparaka para contar a história de Txopay Itôhã, o primeiro indígena da etnia Pataxó a surgir na Terra. A narrativa tradicional conta como o personagem nasceu de uma gota de chuva e, com sua sabedoria de primogênito, ensinou seus irmãos a caçar, pescar, plantar e respeitar os recursos naturais da Terra.

Trata-se de um mito de origem na cosmovisão Pataxó para ilustrar a relação com a Mãe Natureza e de como o Grande Espírito Niamissū comunicou o surgimento de Txopay pela chuva e da constituição de uma grande nação.

Natan Kuparaka é indígena da etnia Pataxó, graduado em Direito, membro da União Plurinacional dos Estudantes Indígenas e Serviço de Assistência Jurídico Universitária da Faculdade de Direito da USP. Também participa do Levante Indígena da USP e da Rede de Atenção à Pessoa Indígena (Rede Indígena – IPUSP).

Mês da Mulher

Para celebrar o mês do Dia Internacional da Mulher, em parceria com o Centro de Referência e Cidadania da Mulher, o MCI promoverá em 21/03, às 10h, uma conversa sobre acesso à saúde e a luta por direitos das mulheres indígenas.

O Centro de Referência e Cidadania da Mulher (CRCM) Casa da Mulher – 25 de março é um serviço especializado e multiprofissional (psicossocial, social e jurídico) voltado à mulher em situação de violência. É mantido pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC) da cidade de São Paulo.

Produção indígena

Em mais uma edição do Cineclube TAVA, iniciativa para a difusão da produção cinematográfica dos povos originários, o MCI exibirá um filme com realização de pessoas indígenas, em 28/03, às 18h. Após a exibição, o público poderá interagir com a equipe da instituição e debater sobre a temática do filme.

Natureza na cidade

Em parceria com a equipe educativa do Parque da Água Branca, o MCI realizará um passeio para o público conhecer e se conectar com os elementos da natureza presentes no parque, como a fauna, a flora, o solo e a água. A vivência indígena nos territórios tradicionais e a vida nos centros urbanos serão comentadas pelos mestres de saberes, que também conversarão com o público sobre as relações entre as pessoas, as florestas e os animais em cada um desses espaços.

O passeio será em 30/03, às 10h, com ponto de encontro na Casa do Caboclo, dentro do Parque da Água Branca, com 30 minutos de antecedência. Após a atividade, os participantes poderão visitar o Museu.

SERVIÇO

Oficina de artesanato com sementes de açaí, com Ivone Pankararu

Data e horário: 09/03, às 10h

Oficina de artesanato: filtro de sonhos, com Adilson Pankararu

Data e horário: 09/03, às 14h

Encontro com educadores: temáticas indígenas na educação

Data e horário: 14/03, educação infantil: das 10h às 12h; ensino fundamental e médio: das 15h às 17h

Contação de Histórias Indígenas: história de Txopay Itôhã, com Natan Kuparaka

Data e horário: 16/03, às 10h

Apresentações culturais de povos originários: Grupo Tapê Porã – Aldeia Tereguá (Terra Indígena Araribá)

Data e horário: 17/03, às 10h

Mês da Mulher: acesso à saúde e a luta das mulheres por direitos no contexto indígena

Data e horário: 21/03, às 10h

Encontro com Mestres de Saberes e conversa sobre povos, cidade e natureza

Data e horário: 30/03, às 10h

Todas as atividades são gratuitas com retirada de ingresso no site

