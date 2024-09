Oficina mecânica pega fogo no centro de São Paulo

O depósito de uma oficina mecânica pegou fogo na madrugada desta sexta-feira (12) na rua Amaral Gurgel, 268, embaixo do elevado Presidente João Goulart, conhecido como Minhocão, que liga o centro à zona oeste paulistana, na região central de São Paulo. Trinta bombeiros foram ao local e o fogo foi controlado no início da manhã.

Ninguém ficou ferido, mas as chamas assustaram moradores da região, uma das mais movimentadas da cidade. O fogo atingiu o segundo andar do imóvel.

Em entrevista à TV Globo, o proprietário da oficina afirmou que a parte da oficina onde ficam os carros para conserto não foi atingida. No segundo andar, no entanto, todo o material armazenado foi perdido e o telhado desabou. Havia caixas com peças mecânicas no local.

A Defesa Civil vai avaliar o prédio para decidir se há ou não a necessidade de interdição.