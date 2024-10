Oficina, jogos e “Domingo com Arte” são destaques do Museu Casa de Portinari no fim de semana

O Museu Casa de Portinari, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, em Brodowski (SP), tem uma programação repleta de atividades no fim de semana. Em comemoração ao Dia das Crianças, o Museu promove brincadeiras e uma oficina de construção de cavalinho de brinquedo.

Além disso, o projeto Domingo com Arte recebe o artista Rodrigo Chov e o público pode conferir a tradicional Feira de Artesanato na esplanada da instituição. Outro destaque do mês é a exposição “Quando as Células se Transformam em Arte”, que acontece no Galpão das Artes até 17 de outubro. Confira, abaixo, a programação completa.

Feira de Artesanato

A tradicional feira de artesanato na esplanada do Museu Casa de Portinari acontece no sábado (12) e no domingo (13). Grupos de artesãos locais apresentam suas produções e técnicas em trabalhos manuais expostos para o público na maior parte do dia. A atividade gera renda, incentiva o empreendedorismo, contribui para a inclusão social e promoção da cidadania.

Datas: 12 e 13 de outubro

Horário: das 10h às 16h

Gratuito

“BrinCandinho” – É Gostoso Ser Criança no Museu Casa de Portinari

Os educadores da instituição propõem às crianças um circuito de jogos e brincadeiras. Na esplanada do Museu, os pequenos poderão brincar de amarelinha, queimada, bambolê, vai-e-vem, telefone sem fio, dama, futebol de botão e bolhas de sabão.

Além disso, a equipe vai disponibilizar brinquedos contemporâneos à infância de Candido Portinari como pula corda, pião, pipa, diabolô, bilboquê e peteca, além de leitura, desenho livre e jogo da velha.

Datas: até 13 de outubro

Horário: das 10h às 16h

Gratuito

Oficina de Construção de Cavalinho de Brinquedo

Os educadores do Museu Casa de Portinari irão propor às crianças visitantes a criação de um cavalinho de brinquedo a partir de materiais recicláveis como papelão, tinta e papel colorido.

Datas: 13 de outubro (domingo)

Horário: às 10h e às 14h

Gratuito

Domingo com Arte

O Museu Casa de Portinari realiza, sempre no segundo domingo de cada mês, um encontro com artistas da cidade e região, além de grupos de artesãos da comunidade. O objetivo é oferecer ao público visitante da instituição a oportunidade de apreciar o fazer artístico, em tempo real.

Em outubro, a instituição recebe o artista de Batatais (SP) Rodrigo Chov, parceiro das edições de pinturas murais do museu.

Data: 13 de outubro (domingo)

Horário: às 10h

Gratuito

Exposição “Quando as Células se Transformam em Arte”

A nova exposição no Galpão das Artes mistura arte e ciência e visa encantar adultos e crianças. A mostra reúne imagens feitas no microscópio a partir de inflamações, neoplasias, artefatos e outros itens encontrados no laboratório onde a patologista veterinária e fotógrafa Gisele Conti realiza exames. A exposição é resultado de mais de 10 anos de trabalho da profissional.

É possível matar a curiosidade sobre o que se vê no microscópio, assistindo a vídeos de bichinhos que se movem durante os exames no laboratório. A exposição já passou por outras cidades da região e visa despertar o interesse pela ciência, meio ambiente e fotografia no público de todas as idades.

Datas: até 17 de outubro

Horário: das 9h às 17h

Local: Galpão das Artes (rua João Brisotti, 128, Centro, Brodowski/SP)

Informações: (16) 99142-7172

Gratuito

Atividades virtuais

Domingo com Arte – edição virtual

O Domingo com Arte Virtual de outubro é com a artista plástica Cris Motta. Premiada na última edição da Exposição Coletiva de Artes Plásticas, na 49ª Semana de Portinari, Motta tem uma produção vasta dentro da proposta Naif por meio do bordado livre.

Data: 13 de outubro (domingo)

Horário: às 15h

Família no Museu

O Núcleo Educativo do Museu Casa de Portinari ensina a produzir o “bilboquê”, um brinquedo antigo que pode ser feito a partir de materiais recicláveis.

Data: 18 de outubro (sexta-feira)

Horário: às 10h

Acompanhe as atividades pelas redes sociais:

Instagram: @museucadeportinari

Facebook: /museucasadeportinari

Outras atividades do mês de outubro

Família no Museu Atividades Intergeracionais

Data: 19 e 20 de outubro, das 10h às 16h

Dia do Poeta

Data: 20 de outubro, às 10h

Curso de Formação para Professores

Data: 22 de outubro, às 11h40 e às 17h10

Confira todas as informações no site da instituição.

Museu Casa de Portinari

Inaugurado em 14 de março de 1970, em Brodowski, o Museu Casa de Portinari, instituição do Governo do Estado de São Paulo administrada pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo em parceria com a ACAM Portinari – Organização Social de Cultura, tem como edificação a antiga residência de Candido Portinari e representa a forte ligação do pintor com sua terra natal, origens e laços familiares.

É o local onde ele realizou suas primeiras experiências com pinturas murais e se aprofundou na técnica ao passar dos anos. Entre os ambientes que mais se destacam, estão o ateliê, com os objetos de trabalho do artista, e a “Capela da Nonna”, que Portinari pintou para sua avó.

Funcionamento: de terça-feira a domingo, das 9h às 18h; às quartas-feiras, o horário é estendido até às 20h.

Entrada: gratuita

Endereço: Praça Candido Portinari, nº 298 – Centro, em Brodowski (SP)

Informações: (16) 3664-4284 / (16) 99142-7172 (temporário)