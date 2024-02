Oficina de graffiti gratuita na Biblioteca de São Paulo

Em fevereiro, a Biblioteca de São Paulo, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, gerida pela SP Leituras, completa 14 anos de existência, celebrando uma trajetória marcada por significativas transformações no cenário urbano da região que, outrora, foi o espaço da Casa de Detenção de São Paulo. Mais do que um ambiente literário, a biblioteca é testemunha das mudanças positivas do seu entorno. Ao ser inaugurada, em 2010, o local passou de um símbolo de reclusão para um polo de inclusão e cultura, proporcionando acesso ao conhecimento para todos os estratos sociais.

E como parte da comemoração oferece a atividade Arte Stencil | Oficina de Graffiti, no dia 8 de fevereiro, das 14h às 16h, com Ricardo Tatoo. Durante a atividade, os participantes poderão criar seu próprio molde stencil, fazer sua aplicação com tintas spray e aprender um pouco sobre a história e a prática desta técnica artística. A participação é aberta a todos interessados a partir de 14 anos de idade.

ANIVERSÁRIO 14 ANOS BSP – Fevereiro

É tempo de festa na biblioteca! No mês em que comemoramos nosso aniversário de 14 anos, convidamos você a participar da criação de um painel temático a partir da arte stencil e do grafitti.