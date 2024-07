Oficina de fotografia é opção de lazer nas férias, no Parque Horto Florestal

Quem gosta não só de apreciar a natureza, mas de registrá-la pelas lentes das câmeras fotográficas pode aproveitar as belas paisagens do Parque Horto Florestal, gerido pela Urbia na zona norte da capital, para tirar ótimas fotos! E quem ainda dá os primeiros passos no uso do equipamento ou quer aprender técnicas para deixar os retratos de celular incríveis, não pode perder a oportunidade de participar da Oficina de Fotografia, nos dias 12 e 19 de julho, no Museu Florestal Octávio Vecchi, localizado no Horto.

O curso introdutório foi projetado para os apaixonados por capturar momentos únicos. Essa experiência envolvente será composta por uma aula teórica e imersiva de 3 horas, que proporcionará aprendizado sobre os fundamentos da fotografia no cenário deslumbrante. Ministrado pelo profissional André Rosa, a oficina abordará técnicas básicas e oferecerá dicas práticas para capturar a beleza natural do Horto Florestal. As aulas acontecerão no subsolo do museu, das 9h30 às 12h30. O valor do curso é de R$ 60, e os interessados podem se inscrever através do link oficial.

Ao final do curso os alunos ainda serão convidados a se tornarem verdadeiros artistas! Os registros feitos pelos participantes vão compor uma exposição realizada no sábado (27), das 14h às 16h, no Palácio Florestal. A iniciativa faz parte do calendário de férias do Parque Horto Florestal. Para mais informações sobre as atividades, basta acessar o site da Urbia.

Serviço

O que: Oficina de Fotografia

Onde: Horto Florestal – Museu Florestal Octávio Vecchi

Quando: 12 e 19 de julho, das 9h30 às 12h30

Inscrição: a partir de R$60. link