Oficina de cinema ‘Meu Primeiro Filme’ chega a Ribeirão Preto com inscrições gratuitas

No próximo dia 21 de setembro (sábado), a partir das 14h, será realizado na sede da Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto (rua Professor Mariano Siqueira, 81, Jardim América) o primeiro encontro da Oficina e Mostra de Cinema “Meu Primeiro Filme”. O evento, uma parceria entre a produtora Cine 7, a Fundação do Livro e Leitura e a Film Commission da Região Metropolitana de Ribeirão Preto, tem como objetivo oferecer capacitação gratuita para estreantes e estudantes interessados em dar os primeiros passos na produção cinematográfica.

A oficina, que será realizada todos os sábados, até o dia 7 de dezembro, das 14h às 18h, proporcionará aos participantes a oportunidade de desenvolver e produzir um curta-metragem. Ao longo dos dez encontros, os alunos irão criar quatro roteiros que serão filmados e exibidos posteriormente em uma mostra pública na cidade. Um quinto curta-metragem, mostrando os bastidores dos trabalhos, também será produzido. As aulas serão oferecidas por Rogério Takashi, filmmaker com mais de 15 anos de experiência e vencedor de mais de 30 prêmios em festivais nacionais e internacionais. Ele explica que o programa das oficinas aborda desde o início do processo de produção até a execução prática: “A gente vai ensinar a técnica básica de cinema, ou seja, desde roteiro, etapas de produção, funções e linguagem cinematográfica. A ideia é capacitar essas pessoas para que elas possam realizar os próprios curtas-metragens ao longo da oficina”, diz.

O instrutor também reforça que a oficina acolhe diferentes perfis de interesse: “Quem gosta de escrever pode se encontrar ali fazendo roteiro. Quem gosta de fotografia vai gostar de operar a câmera, de mexer com iluminação. E tem quem prefira a parte de som, direção ou até mesmo atuar, já que todos os filmes precisam de um elenco”, destaca Takashi.

O projeto, em sua 15ª edição, acontece pela primeira vez em Ribeirão Preto e tem vagas limitadas. As inscrições para pessoas acima de 14 anos podem ser feitas pelo site https://www.cine7filmes.com.br/inscricoesmpfrp. Não é necessário ter experiências anteriores ou conhecimento prévio sobre a produção de filmes. A atividade é promovida pelo Governo Federal e Ministério da Cultura, por meio da Lei Paulo Gustavo, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo.

Serviço

Oficina e Mostra de Cinema “Meu Primeiro Filme”

Data: de 21 de setembro a 7 de dezembro, das 14h às 18h

Local: Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto (rua Professor Mariano Siqueira, 81, Jardim América)

Inscrições gratuitas: https://www.cine7filmes.com.br/inscricoesmpfrp

Classificação: 14 anos

Sobre a Fundação

A Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, responsável pela realização da Feira Internacional do Livro da cidade, hoje considerada a segunda maior feira a céu aberto do país. Com uma trajetória sólida, projeção nacional e agora internacional, a entidade ganhou experiência e, atualmente, além da feira, realiza muitos outros projetos ligados ao universo do livro e da leitura, com calendário de atividades durante todo o ano. A Fundação do Livro e Leitura se mantém com o apoio de mantenedores e patrocinadores, com recursos diretos e advindos das leis de incentivo, em especial do Pronac e do ProAc.