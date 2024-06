Oferta pública da Sabesp é aberta

A Sabesp publicou nesta sexta-feira, 21 de junho, após o fechamento do mercado, o prospecto da oferta pública de ações. Com isto, inicia-se o período de venda das ações da empresa para o mercado, etapa final da desestatização da companhia.

“Concluímos hoje mais uma importante etapa deste processo, que está sendo conduzido com muita responsabilidade e transparência. Desde o início, temos seguido nossas premissas, com o objetivo de aprimorar e universalizar o saneamento no estado de São Paulo,” afirmou a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende.

Na próxima semana, entre os dias 24 e 28 de junho, os investidores profissionais que se credenciaram na B3 até o último dia 17 poderão apresentar suas propostas de preço por 15% das ações da companhia. Os dois investidores de referência selecionados serão anunciados no dia 28, após o fechamento do mercado.

O bookbuilding terá início em 1 de julho, e vai até 15 de julho, e nele serão oferecidos cerca de 17% das ações da Sabesp. Neste período, os investidores aptos a operar no mercado de ações, inclusive pessoas físicas, poderão apresentar ordens nos dois books abertos, por meio de suas corretoras.

Se um investidor de referência tiver o melhor preço no livro de mercado mas estiver gerando menor retorno financeiro ao Estado, esse poderá recorrer ao right to match e cobrir o valor da oferta do concorrente, vencendo a disputa.

O investidor de referência selecionado será divulgado no dia 15 de julho. Na sequência, em 18 de julho será fechado o preço final da oferta pública. A liquidação e o encerramento serão em 22 de julho.

A oferta pública de ações da Sabesp está sendo conduzida pelos bancos coordenadores: BTG Pactual, Bank of America, Citi, UBS e Itaú BBA. Não há oferta primária, o que significa que apenas ações que hoje são do Governo de São Paulo estão sendo ofertadas.

Roadshow internacional

O Governo de São Paulo inicia na próxima segunda-feira (24), em Nova Iorque (EUA), a terceira missão internacional do ano, que prevê agendas também na Europa. Liderada pelo governador Tarcísio de Freitas, a comitiva paulista participa de uma série de encontros com executivos de grupos e fundos globais de investimentos para apresentar o modelo da oferta pública de ações da Sabesp e as próximas etapas do processo de desestatização.