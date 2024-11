Ocupação profissional de mulheres negras cresce em São Paulo

A ocupação profissional de mulheres negras no Estado de São Paulo cresceu nos últimos anos, apontam dados divulgados pela Fundação Seade. Entre 2019 e 2023, o nível de ocupação desse grupo aumentou 10%, o maior avanço entre a população negra e não negra em idade ativa. A pesquisa foi divulgada neste mês de novembro, quando é celebrado o Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro.

A pesquisa do Seade revelou que a taxa de desocupação das mulheres negras caiu de 18,1% em 2019 para 11,1% em 2023. Essa foi a maior redução do período. Ainda assim, essa taxa é 5,3 pontos percentuais maior que a de homens não negros, que encontram-se em melhor posição nesse caso.

Outro dado destacado pela pesquisa foi a queda na taxa composta de subutilização da força de trabalho, que considera desocupados, subocupados e a força de trabalho potencial. Entre as mulheres negras, essa taxa passou de 30,1% em 2019 para 21,8% em 2023, uma redução de 8,4 pontos percentuais, o que indica maior inserção no mercado.

Pandemia

Os indicadores mostraram avanço em relação a 2019, ano que precedeu a crise causada pela pandemia de Covid-19. O nível ocupacional cresceu 10% entre mulheres negras e 9% entre homens negros, enquanto entre não negros o aumento foi de 7% para mulheres e 4% para homens.

Empreenda Afro

Para incentivar empreendedores autodeclarados pretos e pardos, independentemente do gênero, o Banco do Povo Paulista dispõe da linha Empreenda Afro, com valores entre R$ 200 e R$ 21 mil. O Banco do Povo Paulista é uma iniciativa de microcrédito produtivo orientado que busca apoiar pequenos empreendedores formais e informais, promovendo a geração de emprego e renda.

Para saber quais são as unidades conveniadas ao Banco do Povo e consultar a lista de documentos necessários para solicitar o microcrédito, além das taxas de juros, basta acessar a página do Banco do Povo Paulista no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.