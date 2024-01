“Ocupação Hulda Bittencourt – Uma História com a Dança” na Oficina Cultural Oswald de Andrade

A Oficina Cultural Oswald de Andrade recebe em poucos dias a exposição “Ocupação Hulda Bittencourt – Uma História com a Dança” em celebração ao aniversário de São Paulo. A exposição é uma homenagem à saudosa bailarina Hulda Bittencourt, nascida em Santa Cruz do Rio Pardo, que dedicou sua vida à dança e à cidade de São Paulo, que a acolheu calorosamente.

A mostra, que acontece no histórico espaço da Oficina Cultural Oswald de Andrade, é composta por preciosos arquivos do acervo pessoal da família da fundadora da renomada escola e companhia Cisne Negro Cia de Dança. Os visitantes terão a oportunidade de explorar uma coleção única, incluindo fotografias raras e vídeos de entrevistas com a própria dama da dança brasileira.

Os curadores da exposição são Dany Bittencourt, filha de Hulda Bittencourt e atual diretora artística da Cisne Negro Cia de Dança e o produtor cultural, Marco Prado. Juntos, eles guiam os visitantes por uma jornada através da vida e legado desta figura marcante da dança brasileira. A exposição também promete marcar o início de celebrações dos 47 anos da Cisne Negro Cia de Dança, trajetória que assim como a da fundadora, se mescla de amor e serviço ao cenário artístico. Hulda Bittencourt fez história no Brasil e no exterior, recebendo em 2019 o título de “Fellowship of The Royal Academy of Dance”, umas das mais importantes honrarias concedidas pela instituição britânica à pessoas que trabalharam em prol do desenvolvimento da dança por meio do método da Royal Academy of Dance. No Brasil, Hulda Bittencourt recebeu durante o Governo de José Serra como Governador a medalha de honra ao mérito de personalidade artística.

Encontro entre Dança e Literatura – Dany Bittencourt compartilha sua emoção sobre a exposição, destacando o significado especial de ocorrer na Oficina Cultural Oswald de Andrade. “A exposição possui um grande significado, pois acontece em um espaço público que é considerado a casa de Oswald de Andrade, personalidade tão importante para a literatura brasileira, e agora o sentimento é de que Oswald está recebendo nossa querida Hulda em sua casa.” Recentemente, Hulda Bittencourt foi a homenageada no Festival de Dança de Joinville com uma linda exposição, que serviu de inspiração para a “Ocupação Hulda Bittencourt”. “A Hulda Bittencourt era uma pessoa vibrante, com muito amor a Cisne Negro e a dança em geral. Ter a oportunidade de espalhar esse legado na cidade que ela adotou como lar é extremamente gratificante “, acrescenta Marco Prado.

A exposição estará aberta ao público a partir do dia 25 de janeiro até 2 de março, com entrada gratuita. Além da exposição, os visitantes também poderão participar de atividades especiais de acordo com a agenda a ser divulgada nos próximos dias.