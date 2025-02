Ocupação hoteleira no Rio de Janeiro Aumenta com show de Christina Aguilera

A taxa de ocupação dos hotéis na cidade do Rio de Janeiro apresentou um significativo aumento após a realização do show da renomada cantora americana Christina Aguilera. Segundo dados recentes da Pesquisa de Ocupação Hoteleira, realizada pelo sindicato do setor, o índice alcançou 72,34%. Este valor representa uma elevação considerável em comparação aos 57,13% registrados nos dias que antecederam o evento.

A apresentação ocorreu na noite da última quinta-feira (6) na Farmasi Arena, um local que tem se destacado na agenda cultural da cidade. A região de Copacabana e Leme destacou-se como a área com a maior taxa de ocupação, atingindo impressionantes 90,63%. Outras áreas como Ipanema, Leblon, Flamengo e Botafogo também mostraram números expressivos.

Eventos de grande porte têm desempenhado um papel fundamental na recuperação e impulsionamento do setor hoteleiro carioca. Por exemplo, o show da cantora Madonna, realizado em maio de 2024, resultou em uma taxa de ocupação de 83,72%. O evento gratuito atraiu um público estimado entre 875 mil a 1,6 milhão de pessoas, segundo diferentes fontes como Datafolha e Riotur.

Além disso, a cidade já se prepara para receber um novo grande espetáculo em maio deste ano, desta vez com a artista Lady Gaga. A Prefeitura do Rio estima que o evento atraia cerca de 1 milhão de espectadores, seguindo o mesmo formato do show anterior de Madonna, que aconteceu na Praia de Copacabana.

Esses eventos não apenas elevam as taxas de ocupação dos hotéis, mas também impulsionam a economia local e promovem o turismo na cidade maravilhosa.