Ocupação Hoteleira do Rio de Janeiro atinge níveis recordes para o réveillon

A ocupação hoteleira no Rio de Janeiro está prestes a alcançar níveis recordes, com mais de 96% dos quartos já reservados para a noite de Réveillon, que ocorrerá em 31 de dezembro. Essa informação foi divulgada pelo Sindicato dos Meios de Hospedagem do Município do Rio de Janeiro, conhecido como HotéisRio. O presidente da entidade, Alfredo Lopes, afirmou que a expectativa é que as reservas cheguem à marca de 100% até a data da festividade, especialmente nas áreas mais procuradas, como Copacabana e outros bairros da Zona Sul.

Ao considerar um período mais amplo, que vai de 29 de dezembro a 1º de janeiro, a taxa de ocupação geral é de aproximadamente 85%. No entanto, essa porcentagem é ainda mais elevada nas regiões de Copacabana e Leme, onde se realiza uma das celebrações mais tradicionais da virada do ano no Brasil, com uma ocupação que se aproxima dos 88%.

Outros bairros da orla também apresentam taxas significativas. As áreas de São Conrado, Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes têm uma ocupação que gira em torno de 87%, enquanto Ipanema e Leblon reportam que mais de 84% dos quartos estão ocupados.

No total, a rede hoteleira carioca conta com cerca de 50 mil quartos disponíveis. Apesar da cidade ser um destino turístico amplamente reconhecido, Lopes enfatiza a importância de investimentos contínuos e a promoção de grandes eventos ao longo do ano, citando iniciativas como o Rock in Rio e o show da cantora Madonna, que atraíram multidões para Copacabana no ano anterior.

O presidente do sindicato destaca: “O turismo não apenas impulsiona a economia local, mas também gera uma quantidade significativa de empregos. Esses trabalhadores, por sua vez, contribuem para o consumo local e para o aumento da arrecadação municipal. Com mais recursos, é possível investir em setores essenciais como saúde e educação. Em muitos países, o turismo é a base da economia”.

Demanda no interior

Além do movimento na capital, a demanda por hospedagem no interior do estado do Rio também tem se mostrado robusta, superando os números do ano anterior com uma taxa geral de ocupação de 91,30%. Em duas localidades específicas, Arraial do Cabo e Miguel Pereira, as vagas estão praticamente esgotadas. Arraial do Cabo já é renomado por suas belezas naturais ao longo da costa, enquanto Miguel Pereira emergiu recentemente como um destino popular após a inauguração de vários empreendimentos turísticos.

Além disso, outras seis cidades também registram ocupações superiores a 90%: Cabo Frio, Rio das Ostras e Armação dos Búzios na Região dos Lagos; Angra dos Reis e Paraty na Costa Verde; e Itatiaia na Região Sul. Essas informações foram coletadas pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro.