Ocupação em hotéis deve ser de até 100% durante a Fórmula 1, aponta Fhoresp

Principal categoria do automobilismo mundial, o Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1 deverá garantir taxa de ocupação de até 100% nos hotéis, resorts e pousadas em solo paulista. Com isso, a Federação de Hotéis, Bares e Restaurantes do Estado de São Paulo (Fhoresp) projeta que o setor ultrapasse R$ 45 milhões em receitas de diárias e R$ 10 milhões somente com serviços de alimentação e bebidas. Além da capital, as regiões do ABC Paulista, Grande São Paulo e Litoral devem garantir o conforto de mais de 300 mil turistas.

A 21ª etapa da temporada 2024 da Fórmula 1 acontece neste fim de semana, entre os dias 1º/11 e 3/11, no Autódromo de Interlagos, na capital paulista. A corrida oficial acontece no domingo (3/11), às 14h.

O diretor de Hospitalidade e Jogos da Fhoresp, Bruno Omori, explica que regiões onde há alta gastronomia em São Paulo, como as das zonas sul e oeste, estão entre os roteiros mais procurados pelo público que deverá se hospedar na capital a partir desta sexta-feira (1°/11), por força da Fórmula 1. A projeção é de 100% de ocupação. Já na Grande São Paulo e em municípios um pouco mais distantes do Autódromo de Interlagos, mas com acesso estratégico, a previsão é que o segmento hoteleiro chegue a até 70% de sua capacidade:

“A Fórmula 1 mostra para o mundo a pujança do setor hoteleiro de São Paulo. A expectativa da Fhoresp é a melhor possível, tanto para a capital, quanto para cidades da Grande São Paulo e até para o Litoral. Esperamos mais de 300 mil turistas para o maior evento global de automobilismo, sendo que 30% vem do interior, de outros estados e até de outros países”, avalia.

A expectativa do impacto econômico com a realização do Grande Prêmio de Fórmula 1 em São Paulo é a mais alta dos últimos anos. De acordo com a Fhoresp, é possível que o setor de hospedagem ultrapasse R$ 45 milhões em receitas de diárias e R$ 10 milhões somente com serviços de alimentação e bebidas.

O diretor-executivo da Federação, Edson Pinto, destaca que a perspectiva de crescimento econômico se deve à permanência de turistas na cidade durante todos os dias de evento:

“O turismo esportivo, a cada ano, cresce com novas experiências. Percebemos esse movimento por meio do setor hoteleiro, mas, também, pelas demandas de pacotes de viagem para outros eventos ligados ao Esporte. É nítido que o mercado vive um momento de ascensão, com uma busca cada vez maior dos fãs por momentos únicos e de alto padrão”, lista o representante da Fhoresp.

Segundo a organização do GP de São Paulo, a média de gastos do público visitante é de R$ 4.689,00, entre três e quatro dias hospedados na capital. Na edição realizada em 2023, a Fórmula 1 registrou recorde de público, com 267 mil pessoas presentes.