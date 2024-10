Observatório de Segurança Escolar é ampliado e traz conquistas para Diadema

A representatividade do Observatório de Segurança Escolar de Diadema foi ampliada no primeiro semestre de 2024 com a participação de membros das UBSs e de mais gestores escolares. O grupo foi criado atua de forma permanente, intersecretarial, integrado e participativo, com as Secretarias de Educação, Segurança Cidadã, Assistência Social e Cidadania, Saúde, Cultura e Esporte, para a promoção de um ambiente escolar de paz.

Além da ampliação dos participantes, a GCM promoveu um teatro de fantoches para os estudantes da rede municipal com a temática de combate à violência doméstica, ação que deve ser intensificada no segundo semestre. Terão continuidade ainda as reuniões para o monitoramento da frequência escolar, as formações para famílias sobre Comunicação Não Violenta, as formações sobre Internet Segura para estudantes de 4º e 5º anos e o Curso de Mediação de Conflitos para gestores escolares.

Outra conquista importante foi a parceria da Prefeitura com o Governo Federal, que resultou em cinco novas viaturas para reforçar o serviço de Ronda Escolar, que atende diariamente as 60 escolas municipais. “A aquisição das novas viaturas para a Ronda Escolar do município é uma conquista importante que faz parte das ações do Observatório, e se soma aos esforços que temos desenvolvido para a construção da cultura de paz e prevenção à violência nas escolas”, afirma Ana Lucia Sanches, secretária de Educação de Diadema. De janeiro a março de 2024 foram realizadas 2.117 rondas no entorno das escolas, um aumento de quase 80% em relação a 2023, e o número tende a ser ampliado com os novos veículos.

As reuniões do Observatório, que ocorrem periodicamente nos quatro núcleos/ regiões da cidade, continuam e agora contam com a participação do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) que, juntos com o Núcleo Social da Secretaria de Educação, trabalham em articulação com outras entidades, como o Conselho Tutelar, as Secretarias de Saúde e Assistência Social e Cidadania e o Observatório Municipal de Segurança Pública. “Essa articulação entre as várias entidades garante o mapeamento e o fortalecimento das ações para aumentar a segurança no entorno das escolas e a formação de uma rede de proteção integral para crianças e adolescentes”, finaliza Ana Lucia.