Obras Sociais do Grupo São Cristóvão Saúde

Completando 49 anos de tradição e sucesso em 2023, a ação “Obras Sociais” do São Cristóvão Saúde, contou com a ajuda de dezenas de voluntários, entre eles colaboradores da Instituição, seus familiares e membros da comunidade. A concentração aconteceu no Estacionamento do Centro Ambulatorial Américo Ventura – Unidade I.

Este ano, cerca de 15 toneladas de alimentos, higiene e produtos de limpeza foram entregues a 12 instituições beneficiadas. Foram elas: Paróquia São Pedro, Lar da Criança Ninho da Paz, Lar da Infância de Nice, Lar da Redenção, Associação Espírita O Caminho da Paz, Associação Nossa Escola, Polo Cultural Dom Luciano Mendes de Almeida, Grupo Fraterno Lua Nova, Fraternidade Irmã Clara, Nova 4E, Creche Maria Thereza de Mello Mororó e Lar da Provedoria da Comunidade Portuguesa.

Criado em 1974 pelo diretor e administrador geral da época, Américo Ventura, o programa deu início nas comunidades carentes da região e, com o passar do tempo, se transformou no modelo de distribuição atual, tendo como coordenador o Presidente/ CEO do Grupo São Cristóvão Saúde e Presidente da Santa Casa de Francisco Morato, Engº Valdir Pereira Ventura.

“Em todas as vezes que realizamos as “Obras Sociais”, muitos voluntários estão presentes e unidos nesse ato de amor ao próximo. Tenho muito orgulho de levar adiante essa ação que beneficia os mais necessitados, dando continuidade ao legado de meu pai, o saudoso Sr. Américo. Por isso, agradeço, de coração, a cada um que participa dessa campanha”, declara Ventura.

Além das doações realizadas nas “Obras Sociais”, o Grupo São Cristóvão Saúde também proporciona, anualmente, atendimento médico-hospitalar a entidades carentes.