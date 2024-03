Obras na via na região de Palmeiras-Barra Funda vão ampliar as estratégias operacionais na Linha 8-Diamante

A ViaMobilidade dá início neste final de semana a uma obra de melhoria na via na região da estação Palmeiras-Barra Funda, da Linha 8-Diamante, que visa ampliar as alternativas de estratégias operacionais e aprimorar a prestação de serviço aos passageiros. Dividida em fases de implementação, a obra, quando concluída, visa proporcionar no futuro redução nos intervalos entre trens no trecho de maior carregamento de passageiros na linha, entre Palmeiras-Barra Funda e Itapevi.

A primeira fase do projeto, que já começa nesta sexta-feira (29) e tem previsão de ser finalizada em até 50 dias, prevê o início da instalação de um novo conjunto de aparelhos de mudança de via, para a manobra de trens, semelhante ao que já existe na Estação Pinheiros, da Linha 9-Esmeralda, também operada pela ViaMobilidade.

Durante esse período, os passageiros que seguem pela linha 8 sentido Júlio Prestes serão orientados embarcar na plataforma 4 de Palmeiras-Barra Funda, enquanto a plataforma 3 será utilizada para embarques no sentido Itapevi. A informação aos passageiros sobre a mudança contará com reforço na sinalização, além de agentes orientando o fluxo na estação.

Nesta fase da obra, o trecho entre Palmeiras-Barra Funda e Júlio Prestes, que tem menor demanda de passageiros, passa a operar em looping, com intervalos de cerca de 12 minutos. Já entre Palmeiras-Barra Funda e Itapevi, o intervalo médio passa a ser de 6 minutos.

Todas as etapas das obras na estação Palmeiras-Barra Funda serão comunicadas previamente. Ao longo de toda a execução dos trabalhos, que devem seguir até dezembro de 2024, os passageiros serão orientados pelos AAS (Agentes de Atendimento e Segurança) e por avisos sonoros nos trens e nas estações, assim como por sinalização visual.

Obras da Prefeitura na região de Carapicuíba

No dia 29, feriado de Sexta-feira Santa, além das alterações previstas entre Palmeiras-Barra Funda e Júlio Prestes, a Linha 8-Diamante também terá mudanças operacionais na região de Carapicuíba, devido a obras de um novo viaduto realizadas pela Prefeitura local. Por questão de segurança, por conta do içamento de vigas na região, não haverá circulação de trens durante todo o dia entre as estações Carapicuíba e General Miguel Costa.

Os passageiros que precisarem se deslocar pela linha 8 entre as duas estações, nos dois sentidos (Júlio Prestes ou Itapevi), deverão utilizar os ônibus gratuitos da operação PAESE.

SERVIÇO – Operação PAESE entre Carapicuíba e General Miguel Costa

Dia: 29/03, das 4h à 0h

Obras de acessibilidade na Lapa

No domingo, dia 31, a estação Lapa, da Linha 8-Diamante, passa uma nova etapa de obras de acessibilidade, que fazem parte do amplo pacote de melhorias aos passageiros que a ViaMobilidade vem implementando desde 2023 em sete estações. Para dar continuidade à instalação de dois elevadores na estação Lapa, haverá na manhã de domingo o içamento da passarela que fará a ligação entre os equipamentos. Por segurança, desde o início da operação até o meio-dia, a operação de trens será suspensa entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Domingos de Moraes.

Entre 4h e 12h, os passageiros que circulam nos dois sentidos da linha 8-Diamante serão atendidos por ônibus gratuitos da operação PAESE entre as estações Domingos de Moraes e Palmeiras-Barra Funda. Nos demais trechos da linha, a operação estará normal durante todo o dia.

SERVIÇO – Operação PAESE entre Domingos de Moraes e Palmeiras-Barra Funda

Dia: 31/03, das 4h às 12h

Orientação aos passageiros

Para auxiliar os clientes, todas as informações sobre as ações programadas para este final de semana serão destacadas nos canais oficiais da concessionária e por meio de sinalização nas estações. Haverá também orientação dos AAS (Agentes de Atendimento e Segurança) e por avisos sonoros, tanto nas estações como no interior dos trens.