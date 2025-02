Obras na Linha 3-Vermelha do Metrô causam restrição de circulação neste domingo

Neste domingo (9), das 4h40 até às 15h, a circulação dos trens na Linha 3-Vermelha do Metrô acontecerá com restrição de velocidade e maior intervalo. A estratégia é necessária para a execução de obras para a instalação de portas de plataforma na estação Marechal Deodoro.

Por questões de segurança, no trecho entre as estações Marechal Deodoro e Palmeiras-Barra Funda, a circulação dos trens acontecerá por via única, em razão da interdição de uma plataforma na estação Marechal Deodoro.

Para orientar os passageiros, o Metrô vai emitir mensagens sonoras nos trens, nas estações e divulgar previamente as mudanças programadas nas redes sociais oficiais da Companhia. No domingo, funcionários operativos estarão orientando os passageiros no embarque e desembarque.

As portas de plataforma são equipamentos que ampliam a segurança dos passageiros e reduzem o número de interferências na via que prejudicam a circulação dos trens.

Em caso de dúvidas sobre o funcionamento das linhas, o passageiro também poderá se informar por meio da Central de Informações do Metrô, que atende diariamente das 5h à 0h, pelo telefone 0800-770-7722.