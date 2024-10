Obras LGBTQIA+ formam panorama na 48ª Mostra de Cinema de SP

Amor, arte, abuso e violência guiam a trama de filmes com temática LGBTQIA+ exibidos na Mostra. São longas de ficção e documentários que contam histórias de crianças, adolescentes e adultos em diferentes países.

Da Colômbia, “Alma do Deserto” retrata uma mulher trans indígena que luta para conseguir documentos retificados. Já o drama “Cuidando da Minha Filha”, da coreana Lee Mi-rang, acompanha a vida de uma professora lésbica que precisa voltar a morar com os pais. Veja a seleção a seguir.

Água Salgada

Agua Salá. Colômbia, 2024. Dir.: Steven Morales Pineda. Com: Luis Mario Jiménez, Óskar Salazar Ruiz e Ferraro Yerena. 84 min. 18 anos

Após mais de 20 anos, Jacobo reencontra José Luis, um padre que está deixando o clero depois de ser acusado de abuso infantil. Jacobo acredita que as fraturas e os traumas que o seguem desde a infância são decorrentes do religioso, que abandonou a cidade sem nenhum aviso prévio.

Dias 18, às 13h45 (Cinesystem Frei Caneca 5); 26, às 20h (Cine Satyros Bijou); 27, às 16h20 (Cinesystem Frei Caneca 6)

Alma do Deserto

Alma del Desierto. Colômbia/Brasil, 2024. Dir.: Mónica Taboada-Tapia. 87 min. Livre

Georgina Epiayu, uma mulher trans da etnia wayúu, tenta emitir sua carteira de identidade. Vencedor do Leão Queer em Veneza.

Dias 19, às 20h40 (Reserva Cultural 2); e 20, às 17h05 (Espaço Augusta 1)

Baby

Brasil/França/Holanda, 2024. Dir.: Marcelo Caetano. 106 min. 16 anos

Após ser liberado de um centro de detenção juvenil, Wellington enfrenta solidão e falta de recursos. Ele conhece Ronaldo, um homem maduro que o ensina a sobreviver, e entre eles surge uma paixão conflituosa. Melhor filme no Festival do Rio.

Dias 24, às 20h (Cinemateca – Espaço Petrobras); e 26, às 17h (Cinesesc)

Cuidando da Minha Filha

Concerning My Daughter. Coreia do Sul, 2023. Dir.: Lee Mi-rang. Com: Oh Min-ae, Heo Jin e Lim Se-mi. 106 min. 14 anos

Green, uma professora que tem um relacionamento longo e estável com a namorada, não consegue juntar dinheiro para o depósito da casa e acaba sendo demitida por ajudar um colega homossexual. Quando ela se vê em dificuldades financeiras, a única opção viável para o casal é morar com a mãe de Green. O filme recebeu o prêmio CGV e o de melhor atriz para Oh Min-ae, no Festival de Busan.

Dias 18, às 19h20 (Espaço Augusta 4); 20, às 17h10 (Reserva Cultural 1); e 25, às 16h (Spcine Olido)

Os Demônios do Amanhecer

Los Demonios del Amanecer. México, 2024. Dir.: Julián Hernández. Com: Luis Vegas, Axel Shuarma e Tony Corrales. 136 min. 16 anos

Ao se conhecerem por acaso, Orlando e Marco se apaixonam. Apesar das dificuldades, ambos lutam diariamente para realizar seus sonhos.

Dias 25, às 18h (Spcine Olido); 26, às 18h35 (Cinesystem Frei Caneca 4); 29, às 21h40 (Cinesystem Frei Caneca 4); e 30, às 17h (Spcine CCSP – Paulo Emilio)

Entrelaços

Brasil, 2024. Dir.: Fernando Grostein Andrade e Fernando Siqueira. 73 min. 14 anos

Documentário musical e experimental, acompanha o casal de diretores durante uma viagem psicológica pelo Brasil e EUA.

Dias 23, às 21h45 (Espaço Augusta 1); e 28, às 13h (Reserva Cultural 1)

Garota Por um Dia

Un Jour Fille. França, 2024. Dir.: Jean-Claude Monod. Com: Marie Toscan, Thibault de Montalembert e Iris Bry. 93 min. 16 anos

No século 18, na França, a jovem Anne se vê obrigada a se vestir como homem e mudar seu nome devido à sua atração por mulheres. Baseado na história real de Anne Grandjean.

Dias 18, às 15h40 (IMS Paulista); 20, às 18h40 (Cinemateca – Sala Oscarito); 21, às 13h30 (Espaço Augusta 4); e 22, às 17h (Spcine CCSP – Paulo Emilio)

A Herança

Brasil, 2024. Dir.: João Cândido Zacharias. Com: Diego Montez, Yohan Levy e Analu Prestes. 80 min. 14 anos

Quando recebe a notícia da morte de sua mãe, Thomas volta ao Brasil com seu namorado, Beni. Lá, ele descobre ser o único herdeiro de uma casa que pertencia a uma avó que nunca conheceu. Porém, enquanto Thomas se reconecta com a história da família e do lugar, Beni desconfia que algo perigoso se esconde na fachada da vida tranquila no campo.

Dias 18, às 21h (Cinesystem Frei Caneca 2); e 28, às 14h (Cinemateca – Sala Grande Otelo)

Madeleine em Paris

Madeleine à Paris. Brasil/França, 2024. Dir.: Liliane Mutti. 79 min. 12 anos

O documentário mostra como o dançarino de cabaré Robertinho Chaves, imigrante brasileiro e queer, tem reunido, há mais de 20 anos, milhares de pessoas para assistir à sua performance de lavagem das escadarias da igreja de La Madeleine, em Paris.

Dias 24, às 13h30 (Espaço Augusta 4); e 26, às 17h10 (Cinesystem Frei Caneca 3)]

A Maioria das Pessoas Morre no Domingo

Los Domingos Mueren Más Personas. Argentina/Itália/Espanha, 2024. Dir.: Iair Said. Com: air Said, Rita

Cortese e Antonia Zegers. 75 min. 14 anos

David, um judeu homossexual, retorna da Europa para Buenos Aires e descobre que sua mãe decidiu desligar o respirador de seu pai.

Dias 20, às 17h (Spcine CCSP – Lima Barreto); 22, às 15h (Cine Satyros Bijou); 26, às 19h (Cinesystem Morumbi 8); e 28, às 13h (Cinesystem Frei Caneca 3)

A Nossos Amigos

A Nuestros Amigos. Espanha, Portugal, 2024. Dir.: Adrián Orr. Com: Sara Toledo, Pedro Izquierdo e Paula Mirá. 90 min. 16 anos

A jovem Sara, moradora de um bairro operário de Madrid, adora passar tempo com seu melhor amigo, Pedro. Durante o verão, enquanto ele trabalha na joalheria de sua família, Sara faz novas amizades, sendo apresentada ao universo do teatro onde acaba se apaixonando por Paula. Com todas as novidades, ela acaba se afastando de Pedro e se vê presa entre dois mundos com realidades sociais opostas.

Dias 18, às 14h (Espaço Augusta Sala 1); 20, às 20h20 (Cinesystem Frei Caneca 1); 26, às 22h20 (Cinesystem Frei Caneca 4); e 29, às 15h (SPCine CCSP – Paulo Emilio)

La Pampa

Block Pass. França, 2024. Dir.: Antoine Chevrollier. Com: Sayyid El Alami, Amaury Foucher e Damien Bonnard. 105 min. 16 anos

Willy e Jojo são amigos de infância inseparáveis. Para lidar com o tédio, eles treinam motocross na pista chamada La Pampa, até a noite em que Willy descobre um segredo que Jojo vem guardando há muito tempo.

Dias 20, às 18h (Kinoplex Itaim 1); 22, às 20h45 (Cine Satyros Bijou); 23, às 15h (Spcine CCSP – Paulo

Emilio); e 27, às 17h40 (Cinesystem Frei Caneca 4)

Paul e Paulette Tomam um Banho

Paul and Paulette Take a Bath. Reino Unido, 2024. Dir.: Jethro Massey. Com: Marie Benati, Jérémie Galiana e Laurence Vaissière. 109 min. 16 anos

Quando Paul e Paulette se encontram ao acaso em uma praça em Paris, nasce uma amizade incomum entre o fotógrafo americano e a garota francesa. A amizade entre os dois cresce em torno do jogo sombrio de reencenar cenas de crimes famosos do passado nos locais onde ocorreram. O filme ganhou o prêmio do público da Semana da Crítica do Festival de Veneza.

Dias 23, às 19h (Cinesystem Morumbi Sala 8); 28, às 21h15 (Cinesystem Frei Caneca 2)

Reas

Argentina, Alemanha, Suíça, 2024. Dir.: Lola Arias. 82 min. 14 anos

Documentário mostra a história de Yoseli, presa por tráfico de drogas no aeroporto. Detida, conhece Nacho, um homem trans. Se junta a ele e outros detentos para cantar a vida na prisão de Buenos Aires.

Dias 20, às 22h10 (Cinesystem Frei Caneca 3); 21, às 16h (Cine Satyros Bijou); 26, às 15h10 (Cinesystem Frei Caneca 5); 29, às 19h (Cinesystem Morumbi 8)

S/He Is Still Her/e – O Documentário Oficial de Genesis P-Orridge

S/He Is Still Her/e – The Official Genesis P-Orridge Documentary. EUA, 2024. Dir.: David Charles Rodrigues. 98 min. 16 anos

Documentário sobre o último ano de vida de Genesis P-Orridge, artista ícone da revolução de gênero e líder de bandas como Throbbing Gristle e Psychic TV.

Dias 18, às 13h (Cinesystem Frei Caneca 6); 19, às 18h30 (Espaço Augusta 4); e 25, às 15h40 (Cinesystem Frei Caneca 5)

Salão de Baile: This is Ballroom

Brasil, 2024. Dir.: Juru e Vitã. 94 min. 14 anos

Uma comunidade de jovens LGBTQIAPN+ que residem nas margens da baía de Guanabara, resgatam e vivenciam a cultura ballroom.

Dia 20, às 17h (CineSesc)

Sex

Noruega, 2024. Dir.: Dag Johan Haugerud. Com: Jan Gunnar Røise, Thorbjørn Harr e Siri Forberg. 125 min. 16 anos

Dois homens, ambos em casamentos heterossexuais, questionam suas compreensões de sexualidade, gênero e identidade após algumas experiências inesperadas. O filme faz parte da trilogia “Sex Dreams Love”.

Dias 18, às 13h (Cinesystem frei Caneca 4); 21, às 18h50 (Cinesystem Frei Caneca 1); 27, às 17h50 (Espaço Augusta 2); e 30, às 14h55 (Reserva Cultural 1)

Sol de Inverno

Boku No Ohisama. Japão/França, 2024. Dir.: Hiroshi Okuyama. Com: Sōsuke Ikematsu, Keitatsu Koshiyama e Kiara Nakanishi. 90 min. 10 anos

Quando Arakawa, treinador de patinação artística, vê o potencial de Takuya na modalidade, decide orientá-lo para formar uma dupla com Sakura, que é também seu interesse romântico.

Dias 19, às 16h10 (Sato Cinema); 21, às 17h (Cinesesc); e 26, às 21h40 (Espaço Augusta 1)