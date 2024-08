Obras do viaduto estaiado de Ribeirão Pires começam a ganhar forma

Em ritmo acelerado, as obras do viaduto estaiado, maior intervenção de mobilidade da Estância, já começam a ganhar forma. Estando em execução a pré-laje da ponte, estruturação das vigas de travessia e instalação dos cabos de proteção e ferragem, forma e concreto das paredes; o empreendimento atende demanda antiga dos moradores da Estância.

Ao todo, a obra deve durar três anos e está sob responsabilidade da empresa Versátil Engenharia. O viaduto será constituído por outros elementos como: muro de contenção, ponte estaiada, alças de acesso, de retorno e demais adequações nas vias.

O novo acesso viário de Ribeirão Pires estará suspenso a uma altura de 15 metros sobre a linha ferroviária, contará com quatro pistas, duas em cada sentido. A previsão inicial para a conclusão das obras é de 36 meses, com a geração de 60 empregos diretos no início do projeto.

O viaduto estaiado partirá da avenida Prefeito Valdírio Prisco, da altura do Complexo Ayrton Senna, com alças de acesso na interligação com a rua Capitão José Gallo até a avenida Humberto de Campos, nos pés do Mirante Santo Antônio.