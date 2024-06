Obras do Programa Mananciais beneficiam mais de 200 moradores na região de Parelheiros

Com o objetivo de favorecer mais de 200 pessoas residentes no bairro Jardim Recreio, em Parelheiros, na Zona Sul, a Prefeitura de São Paulo iniciou, no mês de maio, obras de contenção, grampeamento de solo (reforço com taludes) e revestimento verde na região. As intervenções, nas quais estão sendo investidos R$ 4,8 milhões pela administração municipal, têm término previsto para o segundo semestre.

Vielas, praça e escadaria também estão sendo construídas no bairro. Além de proporcionar melhorias no saneamento básico, as obras contribuirão para a limpeza das águas da nascente do Ribeirão Parelheiros/Caulim e são fundamentais para a proteção das famílias que residem em áreas de alto risco geológico, classificadas como R1 e R3 do Jardim Recreio.

Sobre o Programa Mananciais

As bacias hidrográficas Guarapiranga e Billings, ambas localizadas na Zona Sul, fazem parte do campo de atuação do Programa Mananciais, que tem por objetivo contribuir para a despoluição e proteção de ambas as áreas. A iniciativa envolve ações de urbanização de assentamentos precários; regularização fundiária e atendimento habitacional (provisório e definitivo) de famílias reassentadas de áreas de risco ou em obras. A totalidade dos investimentos previstos até final de 2024 é de R$ 2,7 bilhões.

Na atual fase do Programa Mananciais (2021-2024) oito obras de urbanização foram concluídas e 28 estão em andamento. Foram entregues 1.452 unidades habitacionais e estão em andamento de 6,9 mil novas moradias.

Até final deste ano, espera-se beneficiar aproximadamente 31 mil famílias com as obras de urbanização e 8 mil famílias com unidades habitacionais, além da implantação de 1,88 milhão de metros quadrados de parques e áreas de lazer.

Durante a gestão 2021-2024, considerando o balanço do segundo semestre de 2023, 21 mil famílias foram beneficiadas. Ao longo da gestão 2017-2020, o programa beneficiou 8,8 mil famílias.