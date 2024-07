Obras do Complexo Maurício de Medeiros avançam em ritmo acelerado

A construção do Complexo Maurício de Medeiros, na região da Vila Luzita, segue progredindo em Santo André e a cada dia os moradores do Jardim Irene, Cata Preta e adjacências percebem a dimensão das intervenções. Afinal, estão previstas melhorias em diversas áreas, com desenvolvimento urbano promovendo impacto direto principalmente na qualidade de vida das pessoas.

Máquinas e equipes vêm atuando para a evolução das obras, que contemplam canalização do Córrego Maurício de Medeiros (afluente do Córrego Guarará) e de trecho do Córrego André Magini, implantações de rede de água e esgoto, além de sistema viário, instalação de iluminação pública e paisagismo, ampliação da Escola Parque Cata Preta, entre outras benfeitorias, com uma perspectiva de impacto e mudança – sobretudo – para moradores do entorno, mas também para motoristas.

“Toda essa região está sendo revitalizada e beneficiada por essa obra que a gente está tirando do papel. É uma das maiores obras de drenagem, mobilidade e viária da cidade. Estamos muito orgulhosos. A obra está evoluindo em ritmo acelerado. Estamos trazendo dignidade para as pessoas dessa região que há muito tempo não recebia investimento. Uma mudança na qualidade de vida dessa gente”, enfatizou o prefeito Paulo Serra, que vistoriou o andamento das obras.

“O que está sendo feito aqui é algo inesquecível e que vai ficar marcado para a comunidade”, completou o secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos, José Antônio Ferreira, que também participou da visita ao local. Ambos caminharam pelas obras, cumprimentaram tanto operários quanto moradores, e elogiaram – como também receberam elogios sobre – o andamento dos trabalhos.

O investimento na obra será de R$ 104.310.452,55, com verba oriunda da CAF (Banco Andino de Desenvolvimento da América Latina). As intervenções, iniciadas em março, integram o programa Sanear Santo André e têm prazo de 18 meses para execução.