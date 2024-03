Obras do Centro de Especialidades Odontológicas entram na reta final

As obras do CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) de Ribeirão Pires entraram na reta final. As intervenções integram pacote de investimentos para a modernização da saúde pública municipal. Com obras avançadas, a Prefeitura já iniciou a instalação dos novos mobiliários, como as cadeiras odontológicas em todos os seis consultórios.

Equipes trabalham nos ajustes finais, como acabamentos estruturais. Além das seis salas de consultórios individualizadas, o local contará com duas salas de espera e também com sala de raio-x.

Para o Centro Odontológico, as intervenções estruturais vão garantir novo padrão de atendimento individualizado e exclusivo, seguindo normativas do Ministério da Saúde. “Este será mais um importante avanço para a rede de saúde pública da cidade. Com estrutura moderna, equipamentos novos e um espaço que será entregue completo para a população”, destacou o prefeito Guto Volpi.

Com as obras de readequação, este prédio, que abrigava, anteriormente, apenas o Centro Odontológico, passou a ser também a nova sede do CAPS (Centro de Apoio Psicossocial) Infantojuvenil.