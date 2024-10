Obras do 2º Túnel entre Consolação e Paulista avançam com conclusão do poço de exaustão

O poço de exaustão e serviço, que vai permitir a execução do 2º túnel de ligação entre as estações Consolação (Linha 2-Verde) e Paulista (Linha 4-Amarela), já foi concluído. No momento, as equipes estão montando os andaimes para iniciar a impermeabilização da parede do poço. No total, foram retirados 2.324,40m³ de terra a uma profundidade de 31,5 metros.

Antes de iniciar as escavações dos dois trechos de túnel (norte e sul), será necessário fazer o revestimento secundário do poço e a laje de fundo, que deve ocorrer entre outubro e dezembro deste ano. Em seguida, a previsão é que seja iniciada a execução do trecho norte do túnel, a partir do poço, sentido Linha 4-Amarela. O início da escavação do trecho sul, sentido Linha 2-Verde, está previsto para fevereiro.

A construção é bem complexa, devido à localização em uma área densamente urbanizada e de grande fluxo de pedestres e veículos. Isso exige um planejamento logístico rigoroso, principalmente pelo espaço reduzido disponível no canteiro de obras. A técnica de construção utilizada é o NATM, ou “Túnel Mineiro”, escavação sequencial do maciço utilizando concreto projetado como suporte, associado a outros elementos como cambotas metálicas, chumbadores e fibras no concreto.

Mais conforto e rapidez na transferência

Com capacidade para 18 mil pessoas por hora, o novo túnel vai melhorar o fluxo de passageiros entre as linhas e liberar a atual interligação para um sentido único. Outra melhoria foi a entrega de um novo acesso à estação Paulista, na Rua Bela Cintra, em 2023, beneficiando 17 mil pessoas diariamente.