Obras de urbanização do Programa Mananciais beneficiam famílias na região da Guarapiranga

A administração municipal de São Paulo destinou até o momento um total de R$ 615,4 mil para intervenções urbanas no bairro Jararaú II, localizado na região da represa Guarapiranga, na Zona Sul da cidade.

As obras em andamento fazem parte do Programa Mananciais, que visa a implantação de infraestrutura essencial, incluindo redes de água e esgoto, drenagem, canalização de córregos, além da construção de vias e calçadas. Estas iniciativas têm como objetivo não apenas a melhoria da qualidade de vida dos moradores, mas também a promoção da saúde pública e a preservação ambiental.

As intervenções estão sendo realizadas em duas fases. A primeira fase, iniciada em abril de 2024 e com término previsto para agosto do mesmo ano, atenderá 162 famílias. Até o momento, esta etapa já inclui a reforma da estação elevatória de esgotos conhecida como Elevatória Reis e a instalação de 95 metros de novas redes de esgoto. A segunda fase está programada para começar em abril e beneficiará mais 112 famílias.

O Programa Mananciais atua nas bacias hidrográficas Guarapiranga e Billings, buscando a despoluição e proteção dessas áreas vitais. As ações contemplam a urbanização de assentamentos informais, regularização fundiária e assistência habitacional para famílias reassentadas que vivem em áreas de risco ou que estão sob intervenção urbana. Desde o início do programa até setembro de 2024, os investimentos acumulados totalizam R$ 3,53 bilhões.

No ciclo atual do Programa Mananciais (2021-2024), já foram finalizadas 12 obras de urbanização e outras 30 continuam em execução. Adicionalmente, 1.468 unidades habitacionais foram entregues e mais 6.100 novas moradias estão sendo construídas.

Até o final deste ano, as autoridades esperam que aproximadamente 31 mil famílias sejam beneficiadas pelas melhorias urbanas, enquanto cerca de 8 mil famílias receberão novas unidades habitacionais. Além disso, está prevista a criação de 1,7 milhão de metros quadrados dedicados a parques e áreas recreativas.

De acordo com o balanço do segundo semestre de 2023, durante a gestão atual (2021-2024), 21 mil famílias já foram atendidas pelo programa. Em contraste, durante o período de gestão anterior (2017-2020), o número foi significativamente menor, com apenas 8,8 mil famílias beneficiadas.