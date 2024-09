Obras de requalificação viária da Rua Coronel Alfredo Fláquer entram na fase final

As obras de requalificação e modernização da Rua Coronel Alfredo Fláquer, na região central de Santo André, chegaram à reta final. Após a troca de todo pavimento, com reforço exclusivo para o corredor de ônibus e com novo recapeamento asfáltico, a via foi totalmente liberada ao tráfego.

As intervenções contemplam um novo modelo urbano e paisagístico para a cidade. A segurança do pedestre também foi pensada com a instalação de novos semáforos temporizados que possuem iluminação diferenciada em LED nas bases dos equipamentos, aumentando a área iluminada. Nas passagens de pedestre, faixas no solo sinalizam em vermelho e verde e atuam de forma sincronizada com o semáforo para melhor visualização do pedestre.

A Prefeitura realizou ainda a instalação de novo calçamento, manteve o cabeamento subterrâneo da via, instalou lâmpadas de LED em toda a rua, implantou acessibilidade integrada com rampas de acesso, mobiliários urbanos e paisagismo exclusivo. Novos abrigos de ônibus nas paradas agora contam com cobertura maior e assentos aumentados.

A partir da próxima semana, a terceira fase das intervenções da área central terão início na Avenida Queirós dos Santos, com o mesmo padrão implementado na Rua Coronel Alfredo Fláquer e na Avenida José Caballero. As ruas General Glicério, Luis Pinto Fláquer e Siqueira Campos também serão contempladas com as obras de requalificação viária.