Obras de parada de descanso para caminhoneiros chegam a 90% de conclusão

Com o objetivo de oferecer aos caminhoneiros o repouso necessário e a parada segura do veículo às margens das rodovias, a concessionária Eixo-SP, com supervisão da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), está com duas obras avançadas de construção de Pontos de Parada e Descanso (PPD) no interior paulista, com investimentos que ultrapassam os R$ 12 milhões.

Um dos projetos está sendo executado em Martinópolis, no km 544+700 da Rodovia Prefeito Homero Severo Lins (SP-284), sentido Capital, com 93% da obra concluída. A previsão de entrega é para setembro de 2024, com o prazo máximo para conclusão até junho do próximo ano. Os profissionais da categoria também terão acesso a outro PPD na região de Iacri, no km 543+900 da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), sentido interior. A estrutura já está 90% finalizada e deverá ser entregue em outubro.

Os pontos de parada e descanso ocuparão áreas de 20 mil metros quadrados, com a oferta de 40 vagas de estacionamento demarcadas, atendendo até 80 pessoas divididas em quatro turnos. Os usuários terão acesso a uma ampla rede de serviços com banheiro, vestiário, área com tanque para lavagem e varal para secagem de roupas, refeitório e sala de descanso.

Haverá portaria 24 horas para entrada e saída dos veículos e monitoramento por câmeras. Para a comodidade dos caminhoneiros, as áreas interna e externa terão conexão gratuita Wi-Fi, a exemplo do que já é oferecido nas bases do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) da Eixo-SP.

De acordo com Milton Persoli, diretor-geral da Artesp, os investimentos irão impactar positivamente a qualidade de vida dos profissionais que trafegam pelas regiões contempladas. “Essas novas áreas visam garantir um descanso seguro, comodidade e bem-estar aos trabalhadores. É importante que eles tenham esse tipo de estrutura em suas rotas para que possam prosseguir com a viagem em segurança”, destaca Persoli.

O plano da Eixo-SP prevê o total de nove unidades de PPD distribuídas ao longo de sua área de concessão. Além dos pontos em execução em Martinópolis e Iacri, outros dois estão em andamento nos municípios de Flórida Paulista e Gália, com 20% e 78% dos projetos executados respectivamente.

Alcance das estruturas

Somente em 2023, as oito áreas de descanso em funcionamento nas rodovias paulistas atenderam a mais de 79 mil caminhoneiros. Elas estão disponíveis nas seguintes localidades: