Obras de melhoria na Linha 3-Vermelha alteram a operação neste domingo (10)

Neste domingo (10), para dar continuidade às obras de instalação de portas de plataforma em estações da Linha 3-Vermelha, a circulação dos trens nesta linha será realizada com velocidade reduzida e maior tempo de parada em todas as estações, das 4h40 até às 15h.

No trecho entre as estações Patriarca-Vila Ré e Artur Alvim, estação na qual as atividades programadas serão realizadas, a operação dos trens acontecerá por via única por questões de segurança.

As portas de plataforma são estruturas que proporcionam mais segurança aos passageiros e reduzem o número de interferências que prejudicam a circulação dos trens como, por exemplo, a queda de objetos na via.

Onze estações da Linha 3-Vermelha contarão com portas de plataforma

Na Linha 3-Vermelha, já serão onze o número de estações que contarão com estes equipamentos em operação, testes ou implantação. Atualmente, as portas de plataforma operam nas estações Vila Matilde, Belém, Bresser-Mooca e Pedro II. Já nas estações Corinthians-Itaquera, Palmeiras-Barra Funda, Carrão-Assaí e Penha Lojas-Besni, as plataformas já contam com estes dispositivos instalados e, no momento, são realizados testes para cumprir os protocolos que garantam seu funcionamento em segurança.

As portas de plataforma também estão em fase de instalação em outras três estações da Linha 3-Vermelha neste momento. São elas a Guilhermina-Esperança, Patriarca-Vila Ré e Artur Alvim.

Para informar sobre as alterações programadas, o Metrô emitirá mensagens sonoras nas estações e nos trens, colocará cartazes nas estações e publicará informativos nas redes sociais.

Em caso de dúvidas, o passageiro também poderá se informar entrando em contato com a Central de Informações do Metrô, diariamente, das 5h à meia-noite, pelo telefone 0800-770-7722.