Obras de manutenção serão realizadas no Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto

O Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, sob concessão da Ecopistas, contará com obras de manutenção e conservação entre os dias 16 e 22 de dezembro, ao longo de todos os trechos. Os trabalhos visam manter a segurança viária e a qualidade das vias para os usuários.

A rodovia Ayrton Senna receberá os serviços de conservação em pontes, túneis, viadutos, passarelas, no pavimento, nas juntas de dilatação e sinalização, além de reparos nos sistemas de drenagem e nos pontos de WI-FI e fibra óptica, entre os kms 11 e 60. As ações serão realizadas em ambos os sentidos, das 8h às 18h, com bloqueios de faixa alternados e devidamente sinalizados.

Na rodovia Carvalho Pinto, acontecerão os trabalhos de manutenção de pavimento, de pontes, viadutos, passarelas, sinalização e sistemas de drenagem e automação, além de pintura, limpeza e reparo de placas, do km 61 ao km 134, entre Guararema e Taubaté, também nos dois sentidos, das 8h às 18h.

Já para a Hélio Smidt, em Guarulhos, estão programadas as intervenções de reparo e manutenção em pontes, viadutos e passarelas, nas juntas de dilatação, nas placas e do pavimento, em ambas as direções, das 8h às 18h. As faixas também serão bloqueadas alternadamente.

Serviços como os de corte e poda de árvores, cata-papel, recuperação de revestimento vegetal e roçadas, também serão realizados ao longo do Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, mas sem bloqueio de faixas. As obras estão sujeitas a alteração em função de necessidades operacionais ou condições climáticas.

Renovação de pavimento no Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto

A Ecopistas, após concluir as obras no sentido interior, agora realiza a renovação do pavimento no Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, sentido capital, do km 61 ao km 25. Os trabalhos, que são executados de segunda a sexta-feira e de sábado para domingo, das 21h às 5h, fazem parte de um cronograma de recuperação do pavimento que atende ao contrato de concessão, acompanhado pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).

Recomendações aos motoristas

A concessionária recomenda atenção aos motoristas para que reduzam a velocidade ao passarem pelos trechos em obras, que estão devidamente sinalizados, seguindo as normas vigentes e com avisos nos painéis de mensagens ao longo da rodovia. A Ecopistas também aconselha que os usuários programem sua viagem com antecedência e verifiquem as condições de tráfego antes de saírem de casa pelo site www.ecopistas.com.br, pelo Threads (https://www.threads.net/@ecopistas)e pelo telefone de emergência 0800 777 0070, que agora também é WhatsApp.