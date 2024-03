Obras de instalação de portas de plataforma nas estações Artur Alvim e Patriarca-Vila Ré alteram operação na Linha 3-Vermelha

Neste domingo (17), para dar continuidade às obras de instalação de portas de plataforma em estações da Linha 3-Vermelha, a circulação dos trens nesta linha será realizada com velocidade reduzida e maior tempo de parada em todas as estações, das 4h40 até às 15h.

No trecho entre as estações Patriarca-Vila Ré e Artur Alvim, estações onde acontecerão as atividades programadas, por questões de segurança, a operação dos trens acontecerá por via única.

Mais segurança para os passageiros e menos interferência na circulação dos trens

As portas de plataforma são estruturas que proporcionam mais segurança aos passageiros e reduz o número de interferências que prejudicam a circulação dos trens como, por exemplo, a queda de objetos na via.

Na Linha 3-Vermelha, as estações Vila Matilde, Belém, Bresser-Mooca e Pedro II já contam com portas de plataforma em funcionamento. Nas estações Corinthians-Itaquera, Palmeiras-Barra Funda, Carrão-Assaí e Penha Lojas-Besni, os dispositivos já foram instalados e passam por testes, cumprindo protocolos que garantam seu funcionamento em segurança.

As portas de plataforma também estão em fase de instalação em outras três estações da Linha 3-Vermelha neste momento. São elas a Guilhermina-Esperança, Patriarca-Vila Ré e Artur Alvim.

Além destas estações da Linha 3-Vermelha, as portas de plataforma já foram instaladas pelo Metrô e estão em pleno funcionamento nas 17 estações da Linha 5-Lilás, 11 estações da Linha 15- Prata, duas estações da Linha 1-Azul (Jabaquara e Tucuruvi), e quatro estações da Linha 2-Verde (Vila Prudente, Tamanduateí, Sacomã e Vila Madalena).

Para informar sobre as alterações programadas, o Metrô emitirá mensagens sonoras nas estações e nos trens, colocará cartazes nas estações e publicará informativos nas redes sociais.

Em caso de dúvidas, o passageiro também poderá se informar entrando em contato com a Central de Informações do Metrô, diariamente, das 5h à meia-noite, pelo telefone 0800-770-7722.