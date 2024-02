Obras de drenagem obrigam o fechamento parcial da avenida Alberto Soares Sampaio em Mauá

A partir do dia 12/02 (segunda-feira), a avenida Alberto Soares Sampaio terá duas de suas quatro faixas fechadas nas proximidades do Viaduto Juscelino Kubitschek. A circulação de veículos ficará limitada a uma faixa no sentido Capuava e outra no sentido Centro. O motivo da interdição é o avanço das obras, iniciadas no mês passado, de ampliação do sistema de drenagem da avenida João Ramalho.

O objetivo da obra, quando estiver concluída, é reduzir a possibilidade de alagamentos na região nos dias de chuvas mais intensas. Isso porque, a vazão de água a partir do piscinão do Paço Municipal, até chegar ao rio Tamanduateí, vai mais do que dobrar. Passando dos atuais 22 m³ por segundo para mais de 50.

Para a realização dessa importante obra de drenagem, foram necessárias negociações entre o prefeito Marcelo Oliveira e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), para que fosse possível fazer intervenções em trechos subterrâneos, abaixo da linha férrea. A autorização foi dada pelo presidente da empresa, Pedro Tegon Moro, no ano passado.