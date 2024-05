Obras de combate às enchentes avançam no Itaim Paulista

Com investimento recorde nas ações para conter as cheias, a Prefeitura está executando obras para aprimorar o sistema de drenagem de todas as regiões da cidade. No Itaim Paulista, Zona Leste, a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB) trabalha na canalização dos córregos Ribeirão Lajeado e Rola Moça, beneficiando mais de 220 mil pessoas no distrito, que sofrem com alagamentos durante o período chuvoso. A gestão municipal empenhou R$ 34,4 milhões nos serviços.

Os trabalhos contemplam a recuperação das margens dos córregos que, devido ao avanço do processo erosivo, tiveram sua capacidade de vazão comprometida. A situação provoca o acúmulo das águas pluviais, causando as enchentes, além de agravar o deslizamento das encostas dos córregos. A recomposição das margens reestabelece o escoamento adequado da chuva, bem como a estabilidade do terreno, garantindo a segurança e o bem-estar dos munícipes.

No Ribeirão Lajeado, desde dezembro do último ano, a SIURB executa a contenção de 440 metros das margens do córrego, entre a Rua Engenheiro Bardot e a Avenida Barão Luís de Arariba. A instalação das aduelas de concreto já foram finalizadas, e a conclusão total dos serviços, que também compreende a implantação de novas galerias, está programada para o início do segundo semestre.

Entre as ruas Domingos de Martins Pacheco e Luís de Brito Almeida, no Jardim Nélia, estão em andamento as intervenções no córrego Rola Moça. A instalação de 404 metros das aduelas em concreto seguem em ritmo acelerado. Ainda está previsto a construção de novos dispositivos de drenagem, como bocas de lobo, que irão auxiliar na captação das águas. Com início em dezembro de 2023, as obras devem ser finalizadas até setembro deste ano.

Cadernos de Drenagem

A SIURB, em parceria com a Fundação Centro Tecnológico Hidráulica (FCTH), da USP, trabalha na elaboração dos Cadernos de Drenagem das bacias dos córregos Ribeirão Lajeado (Caderno Água Vermelha/Lageado) e Rola Moça (Caderno taim/Tijuco Preto/Três Pontes). A previsão é que os novos estudos sejam publicados ainda este ano.

Os cadernos são um importante instrumento de planejamento, que visa a redução dos alagamentos da cidade. É uma ferramenta de preparação da gestão, que trata com prioridade a questão da drenagem urbana. Os estudos convergem as intervenções em andamento nas bacias hidrográficas com as novas propostas para o controle de cheias.

Já foram lançados 21 cadernos. Até o final da gestão serão mais oito, atingindo a marca de 57% da área urbana do município mapeada. A previsão é de que, no final de 2025, toda a cidade esteja mapeada, com a publicação de 52 Cadernos de Drenagem.