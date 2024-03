Obras das duas novas UPAs avançam em Diadema

A implantação das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Centro e Paineiras, em Diadema, vai qualificar o atendimento em urgência e emergência e faz parte da remodelação da saúde da cidade que vem sendo realizada desde o início da gestão. As obras estão avançando e a expectativa da Prefeitura de Diadema é vai entregar, ainda este ano, os dois serviços para a população.

As adequações do prédio do Pronto Socorro Central (PSC) para implantação da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Centro está adiantada e a equipe atua em várias frentes e nos diferentes andares para realizar as obras sem impactar o atendimento dos pacientes, já que mais de 450 pessoas passam pelo no PSC diariamente.

No 3º andar, estão sendo reformados cozinha e refeitório para funcionários e depósito de material de limpeza (DML), pintura de salas administrativas e construção do novo Centro de Material e Esterilização (CME). No 2º pavimento, será construída uma brinquedoteca, uma sala de rouparia e mais 18 leitos de observação.

Já no primeiro andar, está sendo reformada sala de assistência social e viabilizada mais uma sala de avaliação de risco, totalizando três salas de triagem. A pintura dos consultórios adultos e infantis, das salas de espera foi feita, reforma e mudança das salas do Núcleo Interno de Regulação (NIR) e do Serviço de Arquivo Médico e Estatística (SAME). Também haverá remodelação e ampliação de leitos para atendimento das emergências adulto e infantil.

A fachada também ganha nova pintura e identidade visual, para diferenciar visualmente do Centro de Especialidades Médicas Quarteirão da Saúde, que funciona ao lado do Pronto Socorro.

“Estamos acelerando as obras para entregar à população. O atendimento será ampliado e com a construção da UPA Paineiras, vamos fortalecer todo nosso sistema de atendimento de urgência e emergência. A população só tem a ganhar mais qualidade na saúde”, afirmou o secretário municipal da saúde, José Antônio da Silva.

As modificações devem ser concluídas no primeiro semestre deste ano. A nova UPA vai funcionar 24h, com exames laboratoriais e raio-x e ampliar de 43 para 61 a quantidade de leitos (adulto e infantil). A previsão é de atendimento de mais de 15 mil atendimentos por mês, entre consultas e procedimentos, tanto para observação e internação nos setores adulto e pediátrico.

UPA Paineiras

A segunda UPA em andamento é a Paineiras, na região norte de Diadema, ao lado da UBS com o mesmo nome. A sala de ginástica que funcionava no local foi demolida e o terreno limpo. Agora, as equipes fazem o estaqueamento, que é parte da etapa da fundação.

O novo equipamento terá 22 leitos, adulto e pediátrico, e capacidade de realizar 12 mil atendimentos por mês. A previsão de entrega do serviço de pronto atendimento até o final de 2024.

A implantação das duas UPAs na cidade faz parte da reformulação da rede de Urgência, Emergência e Hospitalar que inclui ainda uma terceira UPA no Eldorado e a construção do novo Hospital Municipal de Diadema.